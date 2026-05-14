UKMTO: Άγνωστοι έκαναν ρεσάλτο σε πλοίο έξω από το λιμάνι της Φουτζέιρα στα ΗΑΕ

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας, UKMTO, υπάρχει αναφορά για περιστατικό 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμανιού της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η ανακοίνωση αναφέρει πως άτομα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, έκαναν ρεσάλτο σε πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο και πλέον κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν.
