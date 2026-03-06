Washington Post: Η Ρωσία δίνει πληροφορίες στο Ιράν για να πλήττει αμερικανικές δυνάμεις

Η Ρωσία φέρεται να παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στόχευσης για να επιτεθεί σε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Washington Post.

Το παραπάνω δείχνει μεταξύ άλλων, ότι ακόμη ένας «εχθρός» των ΗΠΑ, έστω και έμμεσα συμμετέχει στον πόλεμο.

Η βοήθεια, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη σύγκρουση περιλαμβάνει τώρα έναν από τους κύριους πυρηνικά οπλισμένους ανταγωνιστές της Αμερικής με εξαιρετικές δυνατότητες πληροφοριών.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, η Ρωσία έχει δώσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι που επικαλείται η εφημερίδα, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Φαίνεται πράγματι ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», είπε ένας από τους ανθρώπους.

Η Ρωσική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Μόσχα ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Η έκταση της στοχευμένης βοήθειας της Ρωσίας προς το Ιράν δεν ήταν απολύτως σαφής. Η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει υποβαθμιστεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την έναρξη των μαχών, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης και εκατοντάδες πυραύλους σε στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ, πρεσβείες και πολίτες, ακόμη και όταν η κοινή αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 ιρανικούς στόχους - συμπεριλαμβανομένων θέσεων βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικών περιουσιακών στοιχείων και της ηγεσίας της χώρας.

«Το ιρανικό καθεστώς συντρίβεται πλήρως», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, χωρίς να σχολιάσει οποιαδήποτε ρωσική βοήθεια προς το Ιράν. «Τα αντίποινα βαλλιστικών πυραύλων τους μειώνονται καθημερινά, το ναυτικό τους εξοντώνεται, η παραγωγική τους ικανότητα καταστρέφεται και οι πληρεξούσιοί τους μόλις που αντιστέκονται».



Αναλυτές ανέφεραν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα ταιριάζει με το μοτίβο των επιθέσεων του Ιράν κατά των αμερικανικών δυνάμεων, όπως τις επιθέσεις στο Κουβέιτ.

