WSJ: Ελληνικό τάνκερ πέρασε τα Στενά του Ορμούζ υπό συνοδεία αμερικανικού ναυτικού

Την επανεκκίνηση των ναυτικών εμπορικών επιχειρήσεων μέσω της συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμουζ πραγματοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι στη Wall Street Journal, ένα ελληνικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου πέρασε από τα ύδατα των ακτών του Ομάν υπό την συνοδεία του αμερικανικού ναυτικού.

Το πλοίο βρισκόταν εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο από τις αρχές Μαρτίου, ενώ πλέον κατευθύνεται προς την Ινδία, όπου θα παραδώσει το φορτίο του.

Η επιχείρηση αποτελεί επανεκκίνηση του «Project Freedom», μιας προηγούμενης αμερικανικής πρωτοβουλίας που αφορούσε τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, η οποία είχε κρατήσει μόνο για περίπου 36 ώρες.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το αμερικανικό ναυτικό σχεδιάζει να συνδράμει περίπου δώδεκα πλοία, εκ των οποίων υπερδεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ώστε να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες.