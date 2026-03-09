Τραμπ: Ανοιχτός στο να «εξοντώσει» τον Χαμενεΐ αν δεν συμμορφωθεί με τις ΗΠΑ - «Ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα (9/3) ότι αν ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δεν συμμορφωθεί με τις ΗΠΑ θα τον «εξοντώσει», σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος ήδη νωρίτερα σήμερα, δήλωσε στον παρουσιαστή της εκπομπής «Fox and Friends», Μπράιαν Κιλμίντ, «Δεν είμαι ευχαριστημένος» μετά την ανακοίνωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη.

Σε άλλη συνέντευξή του μάλιστα είχε δηλώσει «Σπαταλούν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφρύς. Πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο πρόεδρος στο Axios την Πέμπτη.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», πρόσθεσε αργότερα.

Τραμπ για Ιράν: «Ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί»

Παράλληλα σε νέα δήλωσή του, η οποία από πολλούς χαρακτηρίστηκε αινιγματική δήλωσε ότι ι ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου του CBS News σε ανάρτησή της στο X.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 4-5 εβδομάδων για την εξέλιξη του πολέμου.