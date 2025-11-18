Μενού

Ξέφυγε ο Τραμπ: Φίμωσε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τον Επστάιν - «Ησυχία, γουρουνάκι»

Η στιγμή που ο Τραμπ φιμώνει δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τον Επστάιν. Κουνάει απειλητικά το δάχτυλο.

Τραμπ δημοσιογράφος
Ο Τραμπ φιμώνει δημοσιογράφο | The White House / Youtube
Ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φιμώνει μια δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τον Τζέφρι Επστάιν κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε του με την ερώτηση της δημοσιογράφου του Bloomberg που τόν ρώτησε για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν, ενώ μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης στο Air Force One την περασμένη Παρασκευή (14/11).

Δεδομένων των εξελίξεων της περασμένης εβδομάδας, ο Τραμπ δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τον Επστάιν και αναφέρθηκε στην παρουσία του ονόματός του σε μια σειρά από ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε ο διασυρμένος χρηματοδότης.

Προφανώς επιθυμώντας να αλλάξει θέμα, ο πρόεδρος έδειξε με το δάχτυλο απειλητικά στη δημοσιογράφο και είπε: «Ησυχία. Ησυχία, γουρουνάκι». Το «γουρουνάκι» φέρεται να ήταν μια από τις αγαπημένες προσβολές του προέδρου στο παρελθόν.

Δείτε το βίντεο στο 0:50:

