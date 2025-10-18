Ξεσπά η μητέρα της 17χρονης που δολοφονήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ: «Μας παρακολουθούσε για μήνες»

Βαρύτατες καταγγελίες κατά των αστυνομικών αρχών απευθύνει η μητέρα της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, η οποία έχασε τραγικά τη ζωή της στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν ένας συνομήλικός της παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την ίδια και μια φίλη της.

Ο οδηγός του οχήματος, ο 17χρονος Βίνσεντ Μπαντιλόρο, φέρεται να οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 110 χλμ./ώρα σε κατοικημένη περιοχή όπου το όριο ταχύτητας ήταν μόλις 40 χλμ./ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

«Το είχε σχεδιάσει»

Μιλώντας στο Fox News, η μητέρα της Μαρίας, Φούλα Νιώτη, περιέγραψε με οργή και απόγνωση όσα προηγήθηκαν του δυστυχήματος, κατηγορώντας την αστυνομία για αδιαφορία στις επανειλημμένες αναφορές της κόρης της για παρενόχληση από τον 17χρονο.

«Πιστεύω πως ήξερε ακριβώς τι έκανε. Το είχε σχεδιάσει. Το έκανε επειδή ήξερε ότι κανείς δεν θα τον σταματήσει», δήλωσε.

«Θέλω να δικαστεί ως ενήλικας. Να υπάρξει δικαιοσύνη για τη Μαρία μου και τη φίλη της».

«Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα»

Η κα Νιώτη υποστήριξε ότι για μήνες ο 17χρονος στάθμευε έξω από το σπίτι τους, παρακολουθώντας συστηματικά τη Μαρία, χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση από τις αρχές.

«Πήγα ξανά και ξανά στο αστυνομικό τμήμα. Κάθε φορά μου έλεγαν: “Είναι ανήλικος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα”. Κανείς δεν με καθοδήγησε, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε».

Η μητέρα θυμήθηκε χαρακτηριστικά και ένα από τα τελευταία περιστατικά, όπου – παρά την παρουσία αστυνομικών – ο νεαρός δεν συνελήφθη:

«Η κόρη μου με ρωτούσε: “Μαμά, γιατί τον άφησαν; Πώς μπορούν να τον αφήσουν να φύγει;” Δεν είχα τι να της πω».

Μιλώντας με δάκρυα στα μάτια, η κα Νιώτη περιέγραψε τη Μαρία ως ένα παιδί γεμάτο αγάπη και καλοσύνη:

«Ήταν η χαρά του σπιτιού μας. Δεν άντεχε να βλέπει ανθρώπους να υποφέρουν. Ήθελε να βοηθάει πάντα. Ήταν το φως μας. Και τώρα αυτό το φως έσβησε».

«Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες»

Ο δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε πως η υπόθεση πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος και να αποδοθούν ευθύνες, τόσο για την απώλεια όσο και για την πιθανή αμέλεια των αρχών.

«Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία. Μια οικογένεια θρηνεί και δύο ζωές χάθηκαν άδικα. Τα ερωτήματα είναι σοβαρά και απαιτούν απαντήσεις. Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί».