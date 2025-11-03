Ξυπνούν οι μνήμες του Ολοκαυτώματος: Το Ισραήλ ταυτοποίησε 5 εκατ. Εβραίους που δολοφονήθηκαν

Πέντε εκατομμύρια Εβραίοι, από τους περισσότερους από 6 εκατομμύρια που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, και με την περαιτέρω βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα βρεθούν ακόμη περισσότερα ονόματα, ανακοίνωσαν ερευνητές στο Ισραήλ σήμερα.

Το Γιαντ Βασέμ, το ίδρυμα για τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε ότι αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί επτά δεκαετίες δουλειάς, στο πλαίσιο της αποστολής του για την ταυτοποίηση εκείνων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου ένα εκατομμύριο θύματα παραμένουν ακόμη ανώνυμα και «πολλοί θα παραμείνουν για πάντα», σύμφωνα με το ίδρυμα, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ισραήλ: Ιχνηλατούν τα θύματα με την ΑΙ

Όμως, με τη βοήθεια εργαλείων όπως είναι η AI, πιστεύεται ότι θα ανακτηθούν άλλα 250.000 ονόματα, αφού αναλυθούν εκατοντάδες εκατομμύρια έγγραφα, υπερβολικά πολλά για να εξεταστούν ένα προς ένα με το χέρι.

Καθώς ο αριθμός των επιζώντων του Ολοκαυτώματος συρρικνώνεται και σύντομα δεν θα υπάρχουν πλέον μάρτυρες από πρώτο χέρι, ο πρόεδρος του Γιαντ Βασέμ Ντάνι Νταγιάν ανέφερε ότι η επίτευξη αυτού του ορόσημου των πέντε εκατομμυρίων είναι μια υπενθύμιση της ανολοκλήρωτης υποχρέωσης του.

«Πίσω από κάθε όνομα βρίσκεται μια ζωή που είχε αξία – ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ, ένας γονιός που δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι, μια φωνή που σίγησε για πάντα. Είναι ηθικό καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι θα θυμόμαστε κάθε θύμα ώστε κανείς να μην μείνει πίσω, στο σκοτάδι της ανωνυμίας», είπε.

Τον Μάιο του 2024 το Γιαντ Βασέμ ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα δικό του λογισμικό βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να ερευνήσει στοίβες αρχείων και να προσπαθήσει να ταυτοποιήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα αλλά τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονται στα επίσημα μνημεία.

Τα ονόματα των θυμάτων, καθώς επίσης και προσωπικά αρχεία που αφηγούνται τη ζωή πολλών από αυτά, περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Γιαντ Βασέμ, σε έξι γλώσσες.