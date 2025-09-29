Υεμένη: Στις φλόγες ολλανδικό πλοίο μετά από επίθεση κοντά στο Άντεν - Δύο ναυτικοί τραυματίες

Το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από έναν εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστης ταυτότητας, ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν, στην Υεμένη ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρία του.

«Νωρίτερα σήμερα το πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου Minervagracht που περνούσε από τον Κόλπο του Άντεν, σε διεθνή ύδατα, δέχτηκε επίθεση από άγνωστης ταυτότητας εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές» σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας Spliethoff, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Μετά την επίθεση, ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο. Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. «Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρία.

Two sailors were injured and are being evacuated along with the remaining crew from the Dutch-flagged cargo ship, M/V Minervagracht



The ship was probably hit by the Yemeni Houthis