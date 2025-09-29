Μενού

Υεμένη: Στις φλόγες ολλανδικό πλοίο μετά από επίθεση κοντά στο Άντεν - Δύο ναυτικοί τραυματίες

Το ολλανδικό πλοίο Minervagracht μετά την επίθεση που δέχτηκε κοντά στην Υεμένη τυλίχτηκε στις φλόγες. Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν.

Reader symbol
Newsroom
ploia-yemeni
Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ | Associated Press
  • Α-
  • Α+

Το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από έναν εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστης ταυτότητας, ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν, στην Υεμένη ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρία του.

«Νωρίτερα σήμερα το πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου Minervagracht που περνούσε από τον Κόλπο του Άντεν, σε διεθνή ύδατα, δέχτηκε επίθεση από άγνωστης ταυτότητας εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές» σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας Spliethoff, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

Μετά την επίθεση, ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο. Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. «Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ