Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια

Ένας YouTuber με το ψευδώνυμο LabCoatz υποστηρίζει ότι κατάφερε να αποκαλύψει τη μυστική συνταγή της Coca-Cola, ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα εμπορικά μυστικά εδώ και 139 χρόνια, το οποίο φημολογείται πως φυλάσσεται σε θησαυροφυλάκιο στην Ατλάντα.

Σε βίντεο διάρκειας 25 λεπτών, που έχει ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, παρουσιάζει μια έρευνα ενός έτους, βασισμένη σε επιστημονικές μεθόδους όπως η φασματομετρία μάζας, η χρωματογραφία και εκτενή τυφλά τεστ γεύσης.

Η προσπάθεια του LabCoatz δεν περιορίστηκε σε απλούς πειραματισμούς. Με τη βοήθεια προηγμένου εργαστηριακού εξοπλισμού και τη συνεργασία άλλων δημιουργών επιστημονικού περιεχομένου, ανέλυσε τη μοριακή σύσταση του αναψυκτικού.

Όπως προέκυψε, το 99% της Coca-Cola αποτελείται από γνωστά συστατικά, όπως ζάχαρη, φωσφορικό οξύ και καφεΐνη, ενώ το χαρακτηριστικό της άρωμα προέρχεται από έναν σύνθετο συνδυασμό αιθέριων ελαίων. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν η άλφα-τερπινένιο από εσπεριδοειδή, η κιναμαλδεΰδη από την κανέλα, καθώς και ενώσεις που συναντώνται στο μοσχοκάρυδο και τον κόλιανδρο.

Καθοριστικό σημείο της έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η Coca-Cola πιθανότατα χρησιμοποιεί τανίνες κρασιού και εκχύλισμα φύλλων κόκας απαλλαγμένο από κοκαΐνη, στοιχεία που προσδίδουν τη χαρακτηριστική ξηρή και στυφή επίγευση του ποτού — μια λεπτομέρεια που απουσιάζει από τις περισσότερες σπιτικές συνταγές. Χρησιμοποιώντας νόμιμες εναλλακτικές, όπως έλαιο tea tree για την αναπαραγωγή του αρωματικού προφίλ της κόκας και τανίνες τροφίμων, ο LabCoatz δημιούργησε ένα σιρόπι που, όπως ισχυρίζεται, είναι χημικά και γευστικά πανομοιότυπο με το αυθεντικό.

Στα τυφλά τεστ γεύσης που παρουσιάζονται στο βίντεο, οι συμμετέχοντες δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν το σπιτικό προϊόν από την εμπορική Coca-Cola, με ορισμένους μάλιστα να δηλώνουν ότι προτιμούν το αντίγραφο. Αν και η Coca-Cola δεν έχει κατοχυρώσει ποτέ με πατέντα τη συνταγή της, προκειμένου να παραμείνει μυστική, το εγχείρημα του LabCoatz αποτελεί μια σπάνια, επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόκληση στον θρύλο και το μάρκετινγκ που συνοδεύουν το διάσημο αναψυκτικό εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.