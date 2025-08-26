Youtubers προβλέπουν ανεμοστρόβιλους πιο γρήγορα από τις Μετεωρολογικές Υπηρεσίες - AI rules

Ο Ράιαν Χολ- host καναλιού στο Youtube που ασχολείται με την πρόγνωση του καιρού (ναι, υπάρχουν και τέτοια) και μάλιστα έχει 2,8 εκατομμύρια subscribers- κοιτούσε το ραντάρ του, όταν ξαφνικά εντόπισε ένα μπλε τετράγωνο στην οθόνη. Αυτό υποδείκνυε συντρίμμια που πετούσαν στον αέρα. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος πλησίαζε στο Κεντάκι.

Αφού προειδοποίησε το κοινό της εκπομπής του, ένα ασημένιο ρομπότ με μπλε μάτια ξεπρόβαλε στην οθόνη. Είναι το Y'all Bot. Ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) πάνω στο οποίο βασίζεται η εκπομπή.

Εκείνη τη μέρα, η μετάδοση κράτησε ζωντανά για σχεδόν 12 ώρες, καθώς περισσότεροι από 70 ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τις κεντρικές ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους.

Ο Ράιαν Χολ δεν έχει πτυχίο μετεωρολογίας. Απλά διάβασε σωστά το ραντάρ. Όλη τη δουλειά (και σωστά όπως φάνηκε) κάνει το ΑΙ robot, προσφέροντας ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σε εκατομμύρια συνδρομητές. Και στις περισσότερες περιπτώσεις πιο γρήγορα από τις επίσημες Μετεωρολογικές Υπηρεσίες.

Ερμηνεύει κηλίδες χρώματος στο ραντάρ και το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης αλληλεπιδρά μαζί με τον Ράιαν Χολ στην εκπομπή κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Ο Τραμπ αποδεκάτισε τη μετεωρολογική υπηρεσία

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ και το Τμήμα Αποδοτικότητας (DOGE) του Έλον Μασκ, έχει απολύσει μπόλικο προσωπικό από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η οποία περιλαμβάνει και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πρακτικά σημαίνει λιγότερο ακριβείς προβλέψεις από όλους τους επίσημους μετεωρολόγους.

Η Εθνική Υπηρεσία Μετεωρολογίας, η οποία ήταν ήδη υποστελεχωμένη, έχει χάσει 600 υπαλλήλους από τον περασμένο Ιανουάριο. Τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ότι θα επαναπροσλάβει 100 εργαζόμενους της Εθνικής Υπηρεσίας Μετεωρολογίας.