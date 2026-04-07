Υπάρχει τρόπος να αναβαθμίσεις δωρεάν την πτήση σου: Ειδικοί αποκαλύπτουν τι ρούχα να αποφύγεις για να το πετύχεις

Μπορεί να μην το έχεις ξανά ακούσει ποτέ, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα ρούχα που θα μπορούσαν να μειώσουν τις πιθανότητές σου να εξασφαλίσεις μια δωρεάν αναβάθμιση στην πτήση σου, ενώ υπάρχει και μια συγκεκριμένη στιγμή που αν φτάσεις στο αεροδρόμιο οι πιθανότητες σου αυξάνονται.

Ειδικοί αποκάλυψαν ότι η ενδυμασία που επιλέγουν οι επιβάτες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες αναβάθμισης θέσης. «Ενώ το να ντύνεστε με τα καλύτερα ρούχα σας δεν αποτελεί εγγύηση για αναβάθμιση, ένα κομψό ντύσιμο σίγουρα θα αυξήσει τις πιθανότητές σας να επιλεγείτε», εξήγησαν.

Δεδομένου ότι οι επιβάτες της πρώτης θέσης συνήθως ντύνονται καλά, «οι αεροπορικές εταιρείες θα θέλουν να διασφαλίσουν ότι όποιος κάθεται στις πρώτες θέσεις της έχει την κατάλληλη εμφάνιση», τονίζουν πληροφορίες του express.co.uk.

Οι ειδικοί σημείωσαν ότι οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται «να νιώθουν την ανάγκη να ντύνονται υπερβολικά». Παρ' όλα αυτά, συμβούλευσαν να «αποφεύγουν τα πολύ casual ρούχα», ιδιαίτερα τις «σαγιονάρες και τα cargo σορτς».

Οι ταξιδιώτες συνίσταται να επιλέξουν διακριτικά αλλά ευπαρουσίαστα ρούχα, όπως τζιν, πουλόβερ, πουκάμισο ή μπλούζα και φλατ παπούτσια.

Όσο νωρίτερα το check-in, τόσο το καλύτερο

Όσον αφορά την ώρα που πρέπει να είστε στο αεροδρόμιο αν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να πετάξετε με Business Class δωρεάν, οι ειδικοί αναφέρουν:

«Αν θέλετε να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας για μια δωρεάν θέση στην πρώτη θέση, δοκιμάστε να κάνετε check-in είτε πολύ νωρίς - είτε την τελευταία στιγμή. Αν φτάσετε αρκετές ώρες νωρίτερα για την πτήση σας, είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσετε οποιονδήποτε ανταγωνισμό για εισιτήρια πρώτης θέσης ή business - και να αποφύγετε να χάσετε κάποιον που έφτασε εκεί πριν από εσάς», ανέφεραν.

«Εάν η οικονομική καμπίνα είναι overbooked, η αεροπορική εταιρεία πιθανότατα θα προσπαθήσει να το διορθώσει το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθούν καθυστερήσεις, πρόσθεσαν.

Να είστε ευέλικτοι

Δεν είναι ασυνήθιστο για ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να κάνουν υπεράριθμες κρατήσεις πτήσεων, κάτι που μπορεί περιστασιακά να τις αναγκάσει να μεταφέρουν επιβάτες σε άλλη πτήση.

Οι ειδικοί συνέστησαν: «Εάν η αεροπορική εταιρεία αναζητά εθελοντές για να ταξιδέψουν αργότερα, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δωρεάν αναβάθμιση για τα προβλήματά σας.

«Εάν δεν προσφέρεται εισιτήριο πρώτης θέσης και σας έχουν μεταφέρει (εθελοντικά ή όχι), αξίζει πάντα να ρωτήσετε αν μπορούν να αναβαθμίσουν το εισιτήριό σας λόγω της ταλαιπωρίας», συμπλήρωσαν.