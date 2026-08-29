Ο ακροδεξιός Βρετανός προβοκάτορας των μέσων ενημέρωσης Μίλο Γιαννόπουλος απελάθηκε από τις ΗΠΑ, αφού κρατήθηκε την Πέμπτη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) στη Νέα Ορλεάνη, σε σχέση με αυτό που η υπηρεσία ανέφερε ως ληγμένη άδεια παραμονής στη χώρα και υφιστάμενη εντολή απέλασης.

Η απέλαση του Γιαννόπουλου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) το Σάββατο, το οποίο εποπτεύει την ICE.

Η είδηση κατακλίζει τα ΜΜΕ καθώς δίνεται βάση στην ειρωνεία της υπόθεσης: Ο ακροδεξιός φαν της ICE, απελάθηκε από τους ίδιους του τους «φίλους».

Η δήλωση του εκπροσώπου του DHS δεν ανέφερε πού ακριβώς απελάθηκε ο Γιαννόπουλος. Ωστόσο, επικαλούμενη «δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους», η βρετανική εφημερίδα Telegraph ανέφερε ότι ο Γιαννόπουλος μεταφέρθηκε αεροπορικώς πίσω στη Βρετανία.

Εκπρόσωπος του DHS δήλωσε την Παρασκευή ότι ο 41χρονος Γιαννόπουλος συνελήφθη από την ICE την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λούις Άρμστρονγκ της Νέας Ορλεάνης. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Γιαννόπουλος «εισήλθε νόμιμα στη χώρα» τον Μάιο του 2019 μέσω της Νέας Υόρκης, αλλά στη συνέχεια «επέλεξε να παρατείνει την παραμονή του, παραβιάζοντας τους νόμους της χώρας μας».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, στις 22 Ιουλίου δικαστής μετανάστευσης εξέδωσε οριστική εντολή απομάκρυνσής του, «αφού δεν εμφανίστηκε στην ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση μετανάστευσής του».

«Θα παραμείνει υπό κράτηση της ICE μέχρι να απομακρυνθεί από τη χώρα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Αυτή η κυβέρνηση εργάζεται με επιμέλεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι αλλοδαποί που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν αεροπορικώς, εκτός αν πρόκειται να φύγουν από τη χώρα και να επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα τους».

Μίλο Γιαννόπουλος: Υποστηρικτής της ICE με ελληνικές ρίζες

Ο Γιαννόπουλος, σύμφωνα με τον Guardian, στο παρελθόν υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ICE και των άμεσων απελάσεων όσων δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν νόμιμη διαμονή στις ΗΠΑ, πιστεύεται ότι συνελήφθη ενώ κατευθυνόταν σε συναυλία του ράπερ Ye, πρώην Kanye West.

Ο West εμφανίστηκε στη Νέα Ορλεάνη στο Caesars Superdome την Παρασκευή. Το 2022, ο Γιαννόπουλος εργάστηκε στην άτυχη προεκλογική εκστρατεία του West για τον Λευκό Οίκο το 2024, ενώ από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι εργαζόταν για εταιρεία του ράπερ.

Ο Γιαννόπουλος, πρώην συντάκτης του συντηρητικού μέσου Breitbart News, είχε προηγουμένως εργαστεί ως ασκούμενος για την πρώην βουλευτή των ΗΠΑ Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Αργότερα ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τη συνάδελφό του ακροδεξιά σχολιάστρια Λόρα Λούμερ, σύμμαχο της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία την Παρασκευή υποστήριξε ότι είχε καταγγείλει τον Γιαννόπουλο στην ICE σχετικά με το μεταναστευτικό του καθεστώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μίλο Γιαννόπουλος έχει και ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Το ελληνικό επώνυμο «Γιαννόπουλος» συνδέεται με την πατρική του οικογένεια, ενώ ο ίδιος, παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βρετανία, έχει αναφερθεί στο ελληνικό του υπόβαθρο.

Στο αποκορύφωμα της επιρροής του, ο Γιαννόπουλος είχε προσκληθεί να μιλήσει στο Conservative Political Action Conference (CPAC) το 2017, αφού είχε εκφράσει την υποστήριξή του στον Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του εκστρατεία.

Έχασε την εύνοια των συντηρητικών κύκλων μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να δικαιολογεί σεξουαλικές σχέσεις με αγόρια ηλικίας μόλις 13 ετών.

Ο Γιαννόπουλος υποστήριξε ότι οι δικές του εμπειρίες ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην εφηβεία τού έδιναν το δικαίωμα να σχολιάζει το ζήτημα. Λίγο αργότερα παραιτήθηκε από τη θέση του ως ανώτερος συντάκτης στο Breitbart.

Ο Γιαννόπουλος είχε επίσης αποκλειστεί από το Twitter, που πλέον ονομάζεται X, το 2016, επειδή είχε απευθύνει ρατσιστικά και μισογυνικά tweets εναντίον μιας μαύρης ηθοποιού που συμμετείχε σε νέα κινηματογραφική εκδοχή των Ghostbusters. Ο λογαριασμός του επανενεργοποιήθηκε στην πλατφόρμα το 2022, μετά την εξαγορά της από τον πολυδισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ και τη μετονομασία της.

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την κράτησή του από την ICE, μια ανάρτηση του Γιαννόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλούσε στη δημιουργία σημείων ελέγχου μετανάστευσης στις εισόδους «σούπερ μάρκετ, πρατηρίων καυσίμων, εμπορικών κέντρων, διασταυρώσεων και κυβερνητικών κτιρίων» στην Καλιφόρνια, με άμεση απέλαση οποιουδήποτε δεν μπορούσε να αποδείξει ότι βρισκόταν νόμιμα στις ΗΠΑ.

Είχε επίσης διατυπώσει σαρκαστικά το ερώτημα κατά πόσο ήταν προτιμότερο κάποιος «να αυνανίζεται» δημόσια ή ιδιωτικά, «αν κάνει τις δουλειές του και βρεθεί να παρακολουθεί μια επιχείρηση της ICE», εν μέσω της μαζικής εκστρατείας απελάσεων που έχει προωθήσει ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής του θητείας.