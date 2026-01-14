ΥΠΕΞ Δανίας: «Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση της Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία»

Την ίδια στάση κράτησαν και οι δύο πλευρές, Δανία και ΗΠΑ, διατηρώντας τη «θεμελιώδη διαφωνία» στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δανίας να επισημαίνει πως «δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση» της Ουάσινγκτον.

Η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας είχε μια «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Αμερικανούς είπε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ωστόσο τόνισε πως οι θέσεις των δύο πλευρών ήταν «διαφορετικές».

«Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον, αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.

Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία βρίσκεται υπό την προστασία του ΝΑΤΟ από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του, ενώ χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

Από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ δήλωσε την Τετάρτη ότι επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις ΗΠΑ.