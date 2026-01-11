ΥΠΕΞ Κούβας: «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται με εγκληματικό τρόπο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφάλειας που προσέφερε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε σήμερα, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Κούβα έχει δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί να το εξάγει. Η Κούβα εισάγει ιστορικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.
Ο Ροντρίγκεζ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με «εγκληματικό» τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.
- Τραμπ κατά Κούβας: «Τέλος το πετρέλαιο και τα χρήματα - Κάντε συμφωνία πριν να είναι αργά»
- Το σαγανάκι μεγαλώνει το στήθος; Ριάλιτι του BBC στην Κέρκυρα δίνει την απάντηση
- Ιωάννα Τούνη: «Παρέλαβα τον Πάρη χάλια από το αεροδρόμιο τον πήγα στα επείγοντα»
- Survivor 2026: Viral από το τρέιλερ ο Gio Kay και η τακτική του ΣΚΑΪ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.