ΥΠΕΞ Κούβας: «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται με εγκληματικό τρόπο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με «εγκληματικό» τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

Κούβα
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφάλειας που προσέφερε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε σήμερα, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Κούβα έχει δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί να το εξάγει. Η Κούβα εισάγει ιστορικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

Ο Ροντρίγκεζ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με «εγκληματικό» τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

