ΥΠΕΞ Τουρκίας: «Ο Νετανιάχου είναι ο Χίτλερ της εποχής μας»

Σκληρή κριτική άσκησε η Άγκυρα στην Ιερουσαλήμ, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «Χίτλερ».

«Ο Νετανιάχου, που χαρακτηρίζεται ως ο Χίτλερ της εποχής μας λόγω των εγκλημάτων που έχει διαπράξει, είναι ένας άνθρωπος με γνωστό ιστορικό και είναι γνωστό ποιος είναι» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο και προσθέτει:



«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ υπό την ηγεσία του Νετανιάχου δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για φερόμενη γενοκτονία».

Regarding the Social Media Post by Israeli Prime Minister Netanyahu https://t.co/CMg9hJzc1h pic.twitter.com/LOLDqOZpH3 — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 11, 2026



Σύμφωνα με το ίδιο, ο στόχος του Ισραηλινού προέδρου είναι να συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική: «Ο τρέχων στόχος του Νετανιάχου είναι να υπονομεύσει τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες και να συνεχίσει τις επεκτατικές πολιτικές του στην περιοχή. Διαφορετικά, θα δικαστεί στη χώρα του και πιθανότατα θα καταδικαστεί σε φυλάκιση», ανέφερε.



«Η στοχοποίηση του προέδρου μας από Ισραηλινούς αξιωματούχους με αβάσιμες, αλαζονικές και ψευδείς κατηγορίες είναι αποτέλεσμα της δυσφορίας που προκαλούν οι αλήθειες που έχουμε εκφράσει σε κάθε πλατφόρμα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό αθώων πολιτών και θα συνεχίσει να προσπαθεί να λογοδοτήσει ο Νετανιάχου για τα εγκλήματά του» καταλήγει το τουρκικό ΥΠΕΞ.