Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο», ήρθε για να μείνει και εκτός από τις εναλλαγές στη θερμοκρασία, ανησυχητική έρευνα φανερώνει ότι ενδέχεται να οδηγήσει 50 εκατομμύρια ανθρώπους στα όρια της πείνας.

Αυτό, έρχεται να προστεθεί στους εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που ήδη αντιμετωπίζουν επικίνδυνα επίπεδα πείνας, λόγω των ετών ξηρασίας σε μέρη της Αφρικής και της πίεσης στις τιμές των τροφίμων από τον πόλεμο στο Ιράν.

Αναλυτικότερα, η έρευνα από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) του ΟΗΕ, την οποία επικαλείται ο Guardian, κάνει λόγο για περισσότερο από το ένα πέμπτο στα 225 εκατομμύρια ανθρώπους σε 45 χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Ελ Νίνιο: Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο

Η Κεντρική και Νότια Αμερική, η Καραϊβική και η Nότια Αφρική είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο, σύμφωνα με την ανάλυση. Στη νότια και νοτιοανατολική Ασία είναι πιθανό να υπάρξουν λιγότερες βροχοπτώσεις από το συνηθισμένο, κάτι που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη γεωργία και τους αγρότες.

Το φετινό Ελ Νίνιο - ένα καιρικό σύστημα που αναπτύσσεται κάθε λίγα χρόνια στον Ειρηνικό Ωκεανό και φέρνει αλλαγές στα πρότυπα βροχοπτώσεων σε όλο τον κόσμο - διαμορφώνεται ως το ισχυρότερο των τελευταίων τουλάχιστον 70 ετών. Κάποιοι το αποκαλούν «σούπερ Ελ Νίνιο», αν και ο όρος αυτός δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένος.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι επιπτώσεις και η έντασή του επηρεάζονται έντονα από την κλιματική κρίση. Νωρίτερα φέτος, οι ειδικοί δήλωσαν ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να λειτουργήσει παράλληλα με την υπερθέρμανση του πλανήτη και να οδηγήσει στην πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ είτε φέτος είτε, πιο πιθανό, το 2027.

Οι μετεωρολόγοι του ιδιωτικού τομέα έχουν ήδη προειδοποιήσει για τον αντίκτυπο του Ελ Νίνιο που έρχεται στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων, αλλά η έκθεση που δημοσιεύεται από το WFP είναι η πρώτη που εξετάζει προσεκτικά την παγκόσμια πείνα. Το WFP δήλωσε ότι ελπίζει να μειώσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων μέσω συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και «προληπτικών» προσπαθειών ανακούφισης, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί τουλάχιστον 80 εκατομμύρια δολάρια, περίπου δηλαδή 70 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συνέπειες θα εξακολουθούν να είναι εκτεταμένες, καθώς οι αγρότες μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία σεζόν για να εξαντλήσουν τα αποθέματα τροφίμων τους. Στη νότια Αφρική, για παράδειγμα, η κύρια καλλιεργητική περίοδος εκτείνεται από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους έως τον Μάρτιο του 2027, αλλά περίπου εννέα μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια της περιόδου έλλειψης που ακολουθεί τη συγκομιδή, θα γίνουν αισθητές οι χειρότερες επιπτώσεις.

«Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην επισιτιστική ασφάλεια, στη νότια Αφρική, θα είναι κατά τη διάρκεια της περιόδου έλλειψης 2027 έως 2028», δήλωσε ο Richard Choularton, διευθυντής της υπηρεσίας κλιματικής και ανθεκτικότητας του WFP.

