Υπόθεση Επστάιν: Πώς «χρησιμοποιούσε» τη Ναόμι Κάμπελ για να στρατολογεί νέα κορίτσια

Μέσα στα εκατομμύρια έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταιν, το όνομα της Ναόμι Κάμπελ εμφανίζεται επανειλημμένα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ανταλλαγές email δείχνουν ότι η 55χρονη Κάμπελ είχε ζητήσει να ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταιν και είχε αναφέρει πως θα τον συναντούσε στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος φέρεται να προσκαλούνταν σε πολυτελείς εκδηλώσεις εκ μέρους της, με τον συντονισμό να γίνεται κυρίως μέσω της επί χρόνια συνεργάτιδάς του, Lesley Groff.

Σε καταθέσεις προς ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανώνυμα θύματα υποστήριξαν ότι ο Έπσταιν τα σύστησε στη Ναόμι Κάμπελ σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ ορισμένα ανέφεραν ότι την είδαν τόσο στην έπαυλή του όσο και στο ιδιωτικό του νησί. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Κάμπελ διατηρούσε επαφές μαζί του και μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα το 2008 για προαγωγή ανηλίκου στην πορνεία. Ο Έπσταιν αυτοκτόνησε το 2019 σε κελί φυλακής στο Μανχάταν.

Η σχέση της Κάμπελ με τον Έπσταιν είχε αναδειχθεί και σε προηγούμενες δικαστικές διαδικασίες που αφορούσαν και τη μακροχρόνια σύντροφό του, Ghislaine Maxwell, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης για σεξουαλική εμπορία. Ο δικηγόρος της Κάμπελ, Martin Singer, δήλωσε ότι η πελάτισσά του δεν είχε γνώση της εγκληματικής δράσης του Έπστιν πριν από τη σύλληψή του το 2019 και ότι, αν γνώριζε οποιοδήποτε θύμα, θα είχε ενεργήσει άμεσα για να το βοηθήσει. Υποστήριξε επίσης ότι η Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και δεν γνώριζε ότι ο Έπστιν ήταν εγγεγραμμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η Ναόμι Κάμπελ δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη. Συνεντεύξεις του FBI με φερόμενα θύματα δεν περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος της. Έρευνα των The New York Times διαπίστωσε ότι το όνομά της εμφανίζεται σε σχεδόν 300 από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, μαζί με άλλες ισχυρές προσωπικότητες, όπως ο Bill Clinton, ο Ehud Barak και ο Donald Trump.

Σε έγγραφο με τίτλο «Λίστα ανθρώπων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» περιλαμβάνεται και το όνομα της Κάμπελ, με οδηγίες αποστολής επιστολών στη φυλακή της Φλόριντα όπου κρατούνταν ο Έπσταιν το 2008. Ο δικηγόρος της ανέφερε ότι η ίδια δεν γνωρίζει ποιος συνέταξε τη λίστα ούτε γιατί συμπεριλήφθηκε το όνομά της.

Σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις του FBI, ο Έπσταιν φέρεται να επικαλούνταν τη γνωριμία του με τη Ναόμι Κάμπελ για να πείσει νεαρές κοπέλες ότι μπορούσε να τους εξασφαλίσει καριέρα στο μόντελινγκ, ακόμη και σε συνεργασία με τη Victoria's Secret. Ο δικηγόρος της Κάμπελ απάντησε ότι, αν ο Έπστιν χρησιμοποιούσε το όνομά της, το έκανε χωρίς τη γνώση της.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2009, ο Έπσταιν συνέχισε να διατηρεί επαφή με το μοντέλο. Σε email του 2010 αναφέρεται συνάντηση στο σπίτι του με τη Λίντα Γουάτσνερ, στο πλαίσιο επιχειρηματικών σχεδίων της Κάμπελ για σειρά εσωρούχων. Το ίδιο έτος, ο Έπσταιν προσκλήθηκε στο πάρτι για τα 40ά γενέθλιά της στις Κάννες, αν και ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι δεν παρευρέθηκε. Ωστόσο, εμφανίστηκε σε εκδήλωση στο Παρίσι για τα 25 χρόνια καριέρας της με τον οίκο Dolce & Gabbana, όπου παρέμεινε για περίπου 20 λεπτά μαζί με τη Μάξγουελ.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία δείχνει ότι η Κάμπελ μοιραζόταν μαζί του λεπτομέρειες για τα ταξίδια της. Σε email του 2015 έγραφε ότι επιθυμούσε να τον συναντήσει, ενώ σε μήνυμα του 2016 ζητήθηκε η χρήση του ιδιωτικού του αεροσκάφους για πτήση από Νέα Υόρκη προς Μαϊάμι. Ο δικηγόρος της επιβεβαίωσε ότι η Κάμπελ ταξίδεψε με το αεροπλάνο του σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς –όπως είπε– να παρατηρήσει οτιδήποτε ανάρμοστο.