Υπόθεση Επστάιν: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον

Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από αστυνομικούς στο σπίτι του, ανέφερε η εφημερίδα The Times.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Επστάιν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ της διαβίβασε τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.