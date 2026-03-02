Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ: «Δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο αλλά θα τον τελειώσουμε»

Ενημέρωση για την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε».

Ο Χέγκσεθ ανέφερε παράλληλα ότι το ιρανικό καθεστώς διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ «εδώ και 47 χρόνια», αλλά δεν το έχει δηλώσει ανοιχτά.

«Το έκαναν με το αίμα του λαού μας. Με βόμβες σε αυτοκίνητα στη Βηρυτό, επιθέσεις με ρουκέτες στα πλοία μας, δολοφονίες στις πρεσβείες μας, βόμβες σε δρόμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, χρηματοδοτούμενες και οπλισμένες από την ιρανική δύναμη Quds και τους δολοφόνους του IRGC», είπε.

Αποκάλεσε δε την αεροπορική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν «την πιο θανατηφόρα, πιο περίπλοκη και πιο ακριβή αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία», κατηγορώντας την Ισλαμική Δημοκρατία ότι «κατασκεύαζε ισχυρούς πυραύλους και drones για να δημιουργήσει μία συμβατική ασπίδα για τις πυρηνικές εκβιαστικές της φιλοδοξίες».

«Το Ιράν είχε ένα συμβατικό όπλο στραμμένο στο κεφάλι μας, καθώς προσπαθούσε να φτάσει με ψέματα στην κατασκευή πυρηνικής βόμβας», είπε επίσης ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ήταν πόλεμος για αλλαγή καθεστώτος, αλλά το καθεστώς σίγουρα άλλαξε».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είπε παράλληλα ότι επιζητούσαν μία ειρηνική λύση, αλλά «η Τεχεράνη δεν διαπραγματευόταν» και συμπλήρωσε:

«Καθυστερούσαν, κερδίζοντας χρόνο για να ανανεώσουν τα αποθέματα πυραύλων τους και να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες. Ο στόχος τους; Να μας κρατήσουν όμηρους, απειλώντας να χτυπήσουν τις δυνάμεις μας. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ δεν παίζει τέτοια παιχνίδια».

Ο Χέγκσεθ ανέφερε δε ότι «στην απελπισία του, ο εχθρός αποκαλύπτεται καθώς ιρανικά πυραύλα και drones έπεφταν αδιακρίτως πάνω σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια, διαμερίσματα και άλλους πολιτικούς στόχους των γειτόνων τους».