Ζαχάροβα: «Αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις συνομιλίες με ΗΠΑ» - Οι αιχμές για τους Ευρωπαίους

Ακόμη «είναι στο τραπέζι» πολλά σενάρια για ειρήνη στην Ουκρανία και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με σύμβολη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα, πρώτος στόχος είναι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δεύτερος στόχος η εφαρμογή μιας συμφωνίας για ειρήνη.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η Ρωσία βλέπει αργή αλλά σταθερή πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα (25/12) η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Διαβάστε επίσης: Ο Ζελένσκι κάνει βήμα πίσω στο εδαφικό: Το μήνυμα στους Ουκρανούς και η αιχμή προς τον Πούτιν



«Στη διαπραγματευτική διαδικασία για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εννοώ στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», είπε.



Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτή την πρόοδο και υπέδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τέτοιες κινήσεις.

Ο συμβιβασμός του Ζελένσκι

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε στους δημοσιογράφους το σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ, δηλώνοντας και επισήμως ότι είναι διατεθειμένος να κάνει υπαναχωρήσεις.

Συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός σε βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα.

Το σχέδιο, το χαρακτήρισε «θεμελιώδες έγγραφο» για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο έχει ήδη τεθεί υπόψη ΗΠΑ, Ευρώπης και Ρωσίας.