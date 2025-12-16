Μενού

Ζελένσκι: «Αντιμέτωπη με οικονομικές προκλήσεις η Ουκρανία - Καίριας σημασίας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

Σύμφωνα με τον Ζελέσνκι, η Ουκρανία αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις, τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι καίριας σημασίας.

Reader symbol
Newsroom
ζελενσκι μερτς ουκρανια
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς | AP
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να υποστηρίξει το Κίεβο είναι καίριας σημασίας.

Μιλώντας στην Χάγη κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ, ο Ζελέσνκι είπε ότι η χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει την μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του.

«Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ