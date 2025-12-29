Ζελένσκι: «Απαραίτητη η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία ως εγγύηση ασφαλείας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στη χώρα θα είναι απαραίτητη και «πραγματική» εγγύηση ασφαλείας για να αποτραπεί η Ρωσία να της επιτεθεί και πάλι.

«Για να είμαι ειλικρινής, ναι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, ερωτηθείς για το εάν θεωρεί απαραίτητη μια τέτοια επιλογή. «Πιστεύω ότι η παρουσία διεθνών στρατευμάτων αποτελεί πραγματική εγγύηση ασφαλείας, μια ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας που οι εταίροι μας ήδη μας προσφέρουν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, όπου συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και η καταστροφή, δεν ευθυγραμμίζονται με τις «ειρηνευτικές» δηλώσεις προς τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

«Από τη μια πλευρά (ο Πούτιν) λέει στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι θέλει να δώσει τέλος στον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Από την άλλη, επικοινωνεί ανοικτά στα μέσα ενημέρωσης ότι θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο –μας πλήττει με πυραύλους, μιλά γι’ αυτό ανοικτά, γιορτάζει την καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών, δίνει εντολές στους στρατηγούς του πού να προχωρήσουν….», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Οι ενέργειες αυτές δεν αντιστοιχούν στη υποτιθέμενη ειρηνευτική ρητορική που χρησιμοποιεί στις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.