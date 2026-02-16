Ζελένσκι: «Δεν θα αποδεχτώ εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία»

Σε μια περίοδο όπου εντείνονται οι πιέσεις για «ρεαλιστικές λύσεις», ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, άφησε αιχμές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προέτρεψαν την Ουκρανία να δεχθεί παραχωρήσεις με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας. «Πρώτα εγγυήσεις ασφαλείας. Δεύτερον, δεν θα παραχωρήσουμε τα εδάφη μας στο όνομα κάποιου συμβιβασμού. Δεν πρόκειται για συμβιβασμό που θα επιτρέψει στη Ρωσία να ανακάμψει και να επιστρέψει για να μας καταλάβει», υπογράμμισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα ισχύσουν μόνο μετά από ψηφοφορία στο αμερικανικό Κογκρέσο, επισημαίνοντας πως μια κοινή υπογραφή με τους ηγέτες θα έστελνε ισχυρό μήνυμα διεθνούς στήριξης. «Θα είναι σαφές ότι η Αμερική και οι Ευρωπαίοι θα σταθούν στο πλευρό σας αν η Ρωσία επιστρέψει. Έπειτα μπορούμε να μιλήσουμε με τους Ουκρανούς για το τι είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν», ανέφερε.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τις κυρώσεις σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες όπως η Rosneft και η Lukoil, ζητώντας παράλληλα την επέκταση των μέτρων και στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου Rosatom.