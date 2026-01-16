Ζελένσκι: «Αν επιτευχθεί συμφωνία, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε την επόμενη εβδομάδα»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ουκρανικό καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (16/1) ότι αν επιτευχθεί συμφωνία το Κίεβο είναι «έτοιμο να υπογράψει στο Νταβός ακόμη και εντός επόμενης εβδομάδας», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Oυκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει στις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις σχετικά με εγγυήσεις ασφάλειας και ένα «πακέτο ευημερίας» σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος όπως επισημαίνει το theindependent.com, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα έγγραφα θα υπογραφούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συγκεντρωθούν οι παγκόσμιοι ηγέτες για συνομιλίες.

Ζελένσκι: «Η Μόσχα αρνείται να υποχωρήσει από τις υπερβολικές απαιτήσεις της»

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ομάδα του θα ζητήσει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη στάση της Ρωσίας απέναντι στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. «Η Μόσχα αρνείται να υποχωρήσει από τις υπερβολικές απαιτήσεις της για μια ειρηνευτική συμφωνία».

«Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας που θα διαρκέσουν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Ουκρανός πρόεδρος, κατηγορώντας επίσης τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ, όπως είπε, τα τελεσίγραφα δεν είναι τρόπος για να ασκείται διπλωματία.

Το ταξίδι αυτό έρχεται μετά την κατηγορία του Τραμπ προς τον Ζελένσκι ότι καθυστερεί τη συμφωνία, σε μια τελευταία επίδειξη υποστήριξης του Αμερικανού προέδρου προς τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν «είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία», ενώ «η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να συνάψει συμφωνία».

Αιχμές Ζελένσκι σε Τραμπ: «Η Ουκρανία δεν θα σταθεί εμπόδιο για την ειρήνη»

Υπενθυμίζεται ότι, ο ουκρανός πρόεδρος εχθές (15/1) απέρριψε τις ευθύνες που του επέρριψε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε απόψε:

«Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες (που καταβάλλουμε) με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία.

Όταν ρωτήθηκε ποιος θεωρεί πως είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε «ο Ζελένσκι (…) πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».

