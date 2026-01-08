Μενού

Ζελένσκι: Έτοιμο «για τα μάτια» του Τραμπ το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το έγγραφο για τις διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας είναι «έτοιμο» να τεθεί προς έγκριση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ και Ζελένσκι σε προηγούμενη συνάντηση
Τραμπ και Ζελένσκι σε προηγούμενη συνάντηση | AP
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (8/1) ότι το έγγραφο για τις διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικά έτοιμο» προκειμένου να τεθεί προς έγκριση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζητήθηκαν «πολύπλοκα ζητήματα» μεταξύ των οποίων και το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε πως κατανοεί ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και αναμένει ενημέρωση σχετικά με το αν «ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο».

Ακόμα χαρακτήρισε «απαραίτητο» να συνεχιστεί και να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία.

