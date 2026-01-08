Ζελένσκι: Έτοιμο «για τα μάτια» του Τραμπ το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (8/1) ότι το έγγραφο για τις διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικά έτοιμο» προκειμένου να τεθεί προς έγκριση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζητήθηκαν «πολύπλοκα ζητήματα» μεταξύ των οποίων και το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Rustem Umerov reported on the results of our team’s negotiations in France yesterday. The bilateral document on security guarantees for Ukraine is now essentially ready for finalization at the highest level with the President of the United States. It is important that Ukraine is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

Σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε πως κατανοεί ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και αναμένει ενημέρωση σχετικά με το αν «ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο».

Ακόμα χαρακτήρισε «απαραίτητο» να συνεχιστεί και να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία.