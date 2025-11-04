Ζελένσκι: «Η Ουκρανία κινείται με σιγουριά προς την ένταξη στην ΕΕ» - Ποιες ακόμη χώρες «είναι σε καλό δρόμο»

Δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση προόδου των χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της οποίας αξιολογείται το κατά πόσο οι «υποψήφιες» χώρες είναι έτοιμες για ένταξη.

Το Μαβροβούνιο σύμφωνα με την ΕΕ είναι ήταν «σε καλό δρόμο» για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως το 2026.

Η ΕΕ σύμφωνα με τον Guardian, επαίνεσε την Αλβανία, λέγοντας ότι «ο στόχος της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το 2027 εξαρτάται από τη διατήρηση της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση του χωρίς αποκλεισμούς πολιτικού διαλόγου», αλλά «υπό την προϋπόθεση της διατήρησης του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων, η Αλβανία είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου».

Σχετικά με την Ουκρανία, η επιτροπή δήλωσε ότι επαίνεσε την πρόοδό της, αλλά δήλωσε ότι «απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη στοιχεία, ιδίως το κράτος δικαίου», για να έχει την ευκαιρία να «κλείσει προσωρινά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως το τέλος του 2028».

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία κινείται με σιγουριά προς τη ένταξη στην ΕΕ»

Απαντώντας στα ευρήματα της ΕΕ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ουκρανία κινείται με σιγουριά προς την ένταξη στην ΕΕ» και είναι έτοιμη να ξεκινήσει περισσότερες διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ομάδας με την ένωση.

«Αυτή είναι η καλύτερη αξιολόγηση μέχρι σήμερα - απόδειξη ότι ακόμη και όταν αμυνόμαστε ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας σε πλήρη κλίμακα, η Ουκρανία συνεχίζει να μεταρρυθμίζεται και να μετασχηματίζεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα», δήλωσε στο X.

Σε μια προφανώς επικριτική στάση προς την Ουγγαρία, η οποία συνεχίζει να εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο στις ενταξιακές συνομιλίες, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αποφασιστική δράση της ΕΕ για να ξεπεράσει όλα τα τεχνητά εμπόδια για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».