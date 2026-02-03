Μενού

Ζελένσκι: «Η Ρωσία αγνόησε τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, επιτιθέμενη στο ενεργειακό τομέα μας»

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία αγνόησε τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, επιτιθέμενη στο ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.

Ζελένσκι - Μακρόν
Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Εμανουέλ Μακρόν | ΑΠΕ-ΜΠΕ/LUDOVIC MARIN
 Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία αγνόησε τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, επιτιθέμενη στο ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Ζελένσκι, το Κίεβο θα επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους προκειμένου να συζητήσει τις συνέπειες για τη Ρωσία μετά την επίθεση.

Κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελέσνκι είπε ότι συζήτησαν το θέμα της ταχείας προμήθειας συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και των αδειών για την παραγωγή αμερικανικών όπλων στη Ευρώπη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε αν υπήρξε κάποια πρόοδος σε αυτές τις συζητήσεις.

