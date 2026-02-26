Ζελένσκι: «Μάλλον αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι η επόμενη τριμερής Ουκρανίας - Ρωσίας - ΗΠΑ»

Για την επόμενη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ αναφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη (26/02) στο Reuters ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι αυτή θα γίνει «κατά πάσα πιθανότητα αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι.

Σήμερα, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν νέες συνομιλίες στη Γενεύη, σε μια νέα προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανοικοδόμησή της μετά τον πόλεμο, στην οποία βρίσκεται και ο ειδικός απεσταλμένος του Βλάντιμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντιμιτρίεφ.