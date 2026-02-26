Ζελένσκι: «Μάλλον αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι η επόμενη τριμερής Ουκρανίας - Ρωσίας - ΗΠΑ»

Για την επόμενη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ αναφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη (26/02) στο Reuters ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι αυτή θα γίνει «κατά πάσα πιθανότητα αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι.
Σήμερα, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν νέες συνομιλίες στη Γενεύη, σε μια νέα προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανοικοδόμησή της μετά τον πόλεμο, στην οποία βρίσκεται και ο ειδικός απεσταλμένος του Βλάντιμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντιμιτρίεφ.
- Γερμανία: Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα που αγνοείται από τον Ιανουάριο
- Ένταση στη δίκη Λυγγερίδη: «Με φωτοβολίδα δεν σκοτώνουμε ούτε λαγό» - «Να σου ρίξω να δεις αν θα σε στείλει;»
- «Να γίνει η προσευχή όλων η φωνή του Γεράσιμου»: Το μήνυμα του πατέρα 3 χρόνια μετά
- Λιάγκας: «Το Ψαράκι της Kουτσελίνη θα προκαλέσει θλίψη σε κάποιους νέους, όχι γέλιο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.