Μενού

Ζελένσκι: «Μάλλον αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι η επόμενη τριμερής Ουκρανίας - Ρωσίας - ΗΠΑ»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι επόμενη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι.

Reader symbol
Newsroom
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι | EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Για την επόμενη τριμερής συνάντηση μεταξύ ΡωσίαςΟυκρανίας και ΗΠΑ αναφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη (26/02) στο Reuters ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι αυτή θα γίνει «κατά πάσα πιθανότητα αρχές Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι.

Σήμερα, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν νέες συνομιλίες στη Γενεύη, σε μια νέα προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. 

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανοικοδόμησή της μετά τον πόλεμο, στην οποία βρίσκεται και ο ειδικός απεσταλμένος του Βλάντιμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντιμιτρίεφ.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ