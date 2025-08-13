Ζελένσκι σε συνάντηση με Μερτς: «Ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητηθεί με εμάς»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στάθηκε στην ευρωπαϊκή ενότητα και τον «πολύ εντατικό» συντονισμό με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Είπε επίσης πως «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητηθεί με την Ουκρανία», καθώς υποστηρίζει την ιδέα μιας επόμενης τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Επαναλαμβάνει επίσης ότι θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, καθώς εκτιμά ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι κυρώσεις.

Ζελένσκι: «Κανένα ζήτημα εδαφικών παραχωρήσεων»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι θα επικοινωνήσει μαζί του αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν για να το συζητήσουν και ότι εάν οι στόχοι που συζητήθηκαν σήμερα δεν επιτευχθούν, θα συζητήσουν τι θα κάνουν στη συνέχεια.

Ερωτηθείς για το αν η θέση του σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις έχει αλλάξει, απάντησε λέγοντας ότι δεν έχει αλλάξει και δεν θα μπορούσε, καθώς το ουκρανικό σύνταγμα παραμένει το ίδιο.

«Οποιαδήποτε ζητήματα που αφορούν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας δεν μπορούν να συζητηθούν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο λαός μας, η βούληση του λαού μας και το ουκρανικό σύνταγμα», λέει.

Μερτς σε Ζελένσκι: «Προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να «βοηθήσουν στη διαμόρφωση της ατζέντας» της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Μερτς εξέφρασε την ελπίδα ο Τραμπ να έχει επιτυχία στη σύνοδο κορυφής. Όπως είπε, Ευρωπαίοι ηγέτες, οι ΗΠΑ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συζήτησαν τις παραμέτρους της συνάντησης της Παρασκευής.

«Στην Αλάσκα, τα ζητήματα ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας πρέπει να προστατευθούν», τόνισε ο Μερτς στη συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Τραμπ.

Τόνισε επίσης ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία «η κατάπαυση του πυρός πρέπει να προηγηθεί», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν τίθεται θέμα νομικής αναγνώρισης των κατεχόμενων εδαφών από τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ «σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται» τις απόψεις των Ευρωπαίων σε αυτό το ζήτημα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία».

Πηγή: Guardian