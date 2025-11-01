Ζελένσκι: Τελευταίο «οχυρό» το Ποκρόφσκ για την Ουκρανία - Αναπτύσσονται οι Ειδικές Δυνάμεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η υπεράσπιση του Ποκρόφσκ αποτελεί «προτεραιότητα», καθώς επίλεκτες ειδικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην εμπόλεμη πόλη στην ανατολική γραμμή του μετώπου.

Πηγές του ουκρανικού στρατού δήλωσαν στο BBC ότι ειδικές δυνάμεις από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και ομάδες εφόδου χρησιμοποιούνται ως τακτικό πεζικό για την προστασία των γραμμών ανεφοδιασμού των στρατευμάτων που ελέγχουν την πόλη στην περιοχή του Ντονμπάς.

Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αναφορές για ρωσική προέλαση γύρω από τη στρατηγικής σημασίας πόλη δυτικά του Ντόνετσκ. Η Ουκρανία έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι οι δυνάμεις της ήταν περικυκλωμένες.

Ζελένσκι: Σθεναρή αντίσταση για να κρατήσει το Ποκρόβσκ

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που δεν ελέγχει επί του παρόντος.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014.

Η ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων υποδηλώνει ότι οι αξιωματούχοι στο Κίεβο είναι αποφασισμένοι να προσπαθήσουν να κρατήσουν την πόλη, την οποία η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, Κίρυλο Μπουντάνοφ, βρισκόταν στην περιοχή για να επιβλέψει προσωπικά την επιχείρηση.

Το Ποκρόφσκ είναι ένας βασικός κόμβος μεταφορών και εφοδιασμού, η κατάληψη του οποίου θα μπορούσε να απελευθερώσει τις ρωσικές επιχειρήσεις στην υπόλοιπη περιοχή.

Αλλά το Κίεβο πιστεύει επίσης ότι η κατάληψή του θα βοηθούσε με έναν ακόμα τρόπο τη Ρωσία, πείθοντας τις ΗΠΑ ότι η στρατιωτική της εκστρατεία ήταν επιτυχής - και, ως εκ τούτου, ότι η Δύση θα έπρεπε να συναινέσει στις απαιτήσεις της.

Η Ουάσινγκτον έχει απογοητευτεί ολοένα και περισσότερο από την αποτυχία του Κρεμλίνου να προχωρήσει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις - με αποκορύφωμα την επιβολή κυρώσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της χώρας και την ακύρωση σχεδίων για μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στην πρόταση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, που θα «παγώσει» τον πόλεμο κατά μήκος των σημερινών μετώπων. Η Ρωσία έχει επιμείνει δημόσια ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από το υπόλοιπο Ντονμπάς.

Στο νυχτερινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Το Ποκρόφσκ είναι η προτεραιότητά μας. Συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τον κατακτητή, και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία... Πρέπει να τους σταματήσουμε εκεί που έχουν φτάσει - και να τους καταστρέψουμε εκεί».