Μπορεί στην Ελλάδα να περιμένει κάποιος 25 λεπτά το μετρό προς Αεροδρόμιο, ή να επιβιβαστεί σε ένα λεωφορείο το οποίο κάπου στην μέση της διαδρομής θα εμφανίσει βλάβη, όμως στην Νέα Υόρκη, μια πόλη με εκατομμύρια κατοίκους, ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι φροντίζει για τις συγκοινωνίες αφουγκραζόμενος τις κοινωνικές ανάγκες.
Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως για καιρό πως τα λεωφορεία της πόλης ήταν κολλημένα στην κίνηση, αφαιρώντας έτσι χρόνο από τους πολίτες προκειμένου να ξεκουραστούν, να δουν τις οικόγενειές τους και τους φίλους τους. Συγκεκριμένα, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Κάθε λεπτό ένας Νεοϋορκέζος ξοδεύει χρόνο περιμένοντας ένα αργοπορημένο λεωφορείο και παραμένει μακριά από την οικογενειά του, την δουλειά του, το σπίτι του ή τον ελεύθερο χρόνο του».
Αναφέρει πως στόχος είναι να αυξηθεί η συχνότητα των λεωφορείων κατά 20%, και να γίνει εξοικονόμηση του χρόνου τόσο των επιβατών όσο και των οδηγών. Έτσι, η πόλη γίνεται βιώσιμη, λειτουργική και φροντίζει τους ανθρώπους που την κρατούν όρθια και ζωντανή.
Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα δεν γίνεται ούτε λόγος για βελτιστοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα δρομολόγια είναι υπερβολικά αραιά σε ώρες αιχμής με αποτέλεσμα είτε να μένεις απέξω από το λεωφορείο και το μετρό, με τις πιθανότητες να ξαναπεράσει το επόμενο να μειώνονται κάθε λεπτό. Αντίστοιχα η ζέστη στα μέσα είναι ανυπόφορη ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, οι πίνακες των δρομολογιών καμιά φορά μας εξαπατούν, ενώ ολόκληρες περιοχές της Αττικής μπορεί καν να μην είναι προσβάσιμες.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά χρήστης του Χ, πραγματικά μπαίνεις στο μετρό και τα γυαλιά σου θολώνουν από την ζέστη.
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