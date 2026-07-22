12 πράγματα που κάναμε τα καλοκαίρια όσοι μεγαλώσαμε στα '00s (και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ)

Υπήρχε μια εποχή που το καλοκαίρι σήμαινε τρεις μήνες ανεμελιάς.

Ξυπνούσαμε νωρίς μόνο για να δούμε κινούμενα σχέδια, παίζαμε στις αυλές και τις πλατείες μέχρι να νυχτώσει, μετρούσαμε μπάνια, παγωτά και το μεγαλύτερο άγχος μας ήταν να προλάβουμε το αγαπημένο μας video club πριν κλείσει.

Αν μεγάλωσες στα '00s, έχεις ζήσει εκείνα τα καλοκαίρια που σήμερα μοιάζουν βγαλμένα από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

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