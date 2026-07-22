Μενού

12 πράγματα που κάναμε τα καλοκαίρια όσοι μεγαλώσαμε στα '00s (και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ)

Τα καλοκαίρια των παιδιών που μεγαλώσαμε στα ‘00s θυμίζουν πια νοσταλγική σειρά εποχής.

Reader symbol
Newsroom
Καλοκαίρι πισίνα
Πισίνα | Unsplash
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Υπήρχε μια εποχή που το καλοκαίρι σήμαινε τρεις μήνες ανεμελιάς.

Ξυπνούσαμε νωρίς μόνο για να δούμε κινούμενα σχέδια, παίζαμε στις αυλές και τις πλατείες μέχρι να νυχτώσει, μετρούσαμε μπάνια, παγωτά και το μεγαλύτερο άγχος μας ήταν να προλάβουμε το αγαπημένο μας video club πριν κλείσει.

Αν μεγάλωσες στα '00s, έχεις ζήσει εκείνα τα καλοκαίρια που σήμερα μοιάζουν βγαλμένα από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE