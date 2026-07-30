Μενού

3 κατηγορίες ανθρώπων που θα σου καταστρέψουν (επιβεβαιωμένα) τις διακοπές

Αν έχεις ήδη κλείσει διακοπές μαζί τους, ελπίζω να προλαβαίνεις να τις ακυρώσεις.

Reader symbol
Newsroom
Στο κατάστρωμα
Ζευγάρι στο κατάστρωμα | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Διακοπές: ένα σημαντικό κεφάλαιο της ανθρώπινης ύπαρξης, και είμαι σίγουρη πως ελάχιστοι θα υποστηρίξουν το αντίθετο. Αυτές οι εβδομάδες παύσης του χρόνου, που το σώμα μπορεί να χαλαρώσει άφοβα, αψηφώντας κουτάκια, όρια και ταμπέλες, και το μυαλό να σταματήσει τα σκέφτεται υποχρεώσεις, deadlines και στόχους, όλα κυλούν πιο ήρεμα και, κυρίως, πιο αργά.

Η καθημερινότητα αλλάζει, ο ύπνος γίνεται ο καλύτερος φίλος μας και οι χαλαρές στιγμές με τα αγαπημένα πρόσωπα «πλάθουν» ιστορίες που θα θυμόμαστε για χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE