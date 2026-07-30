3 κατηγορίες ανθρώπων που θα σου καταστρέψουν (επιβεβαιωμένα) τις διακοπές

Διακοπές: ένα σημαντικό κεφάλαιο της ανθρώπινης ύπαρξης, και είμαι σίγουρη πως ελάχιστοι θα υποστηρίξουν το αντίθετο. Αυτές οι εβδομάδες παύσης του χρόνου, που το σώμα μπορεί να χαλαρώσει άφοβα, αψηφώντας κουτάκια, όρια και ταμπέλες, και το μυαλό να σταματήσει τα σκέφτεται υποχρεώσεις, deadlines και στόχους, όλα κυλούν πιο ήρεμα και, κυρίως, πιο αργά.
Η καθημερινότητα αλλάζει, ο ύπνος γίνεται ο καλύτερος φίλος μας και οι χαλαρές στιγμές με τα αγαπημένα πρόσωπα «πλάθουν» ιστορίες που θα θυμόμαστε για χρόνια.
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