5 διάσημοι που παντρεύτηκαν το celebrity crush τους και μετά χώρισαν

Μερικές φορές η ζωή μπορεί να ξεπεράσει τα καλύτερα σενάρια, να γίνει τόσο ρομαντική σαν παραμύθι κι έπειτα πάλι να σε προσγειώσει. Διάσημα πρόσωπα συχνά αποτέλεσαν τους παιδικούς μας έρωτες, αλλά στο Χόλιγουντ οι πιθανότητες κάτι να περάσει από τη σφαίρα της φαντασίας σε εκείνη της πραγματικότητας φαίνεται πως είναι αρκετά συχνό.

Διάσημα πρόσωπα έχουν παραδεχτεί δημόσια πως είχαν ένα celebrity crush, δηλαδή πως είχαν ερωτευτεί κάποιον άλλο διάσημο πριν ακόμα τον γνωρίσουν. Για κάποιους αυτός ο έρωτας έγινε πέρα για πέρα πραγματικός, αφού τους γνώρισαν και τους παντρεύτηκαν. Τα πρόσκαιρα happy end έγιναν οριστικά διαζύγια λίγα ή περισσότερα χρόνια μετά, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν κρατά για πάντα.

Τομ Κρουζ - Κέιτι Χολμς

Η Κέιτι Χολμς ήξερε τα πάντα για τον Τομ Κρουζ πριν γίνει γυναίκα του. Σύμφωνα με τη Μέρι Μπεθ Πιλ, η Χολμς γνώριζε απίστευτα πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Κρουζ ήδη από τα χρόνια που δούλευαν μαζί στο Dawson’s Creek. Μάλιστα, μια μέρα στα γυρίσματα, αφού έφυγε από το τροχόσπιτο μακιγιάζ η πρώην σύζυγός του, Μίμι Ρότζερς (η οποία είχε εμφανιστεί στη σειρά), η Κέιτι άρχισε να μιλάει ασταμάτητα για τον Κρουζ: για τους γάμους του, τη Σαϊεντολογία, τη Νικόλ Κίντμαν — τα ήξερε όλα.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί του από τα 15 της και ότι είχε αφίσες του στους τοίχους του παιδικού της δωματίου. Παρότι τότε δεν είχαν καμία σχέση, ήταν φανερό ότι τον θαύμαζε εδώ και χρόνια και, όπως σχολιάζεται, όταν τελικά συναντήθηκαν προσωπικά, ήταν ήδη «έτοιμη» γι’ αυτόν.

Παντρεύτηκαν το 2006 και έξι χρόνια αργότερα το 2012 χώρισαν έχοντας ήδη αποκτήσει ένα παιδί, τη Σούρι.

Τζέισον Μομόα - Λίζα Μπονέ

Η Λίζα Μπονέ αποτελούσε για τον Τζέισον Μομόα κυριολεκτικά τον παιδικό του έρωτα. Ο ηθοποιός την είχε εντοπίσει όταν έπαιζε στο The Cosby Show. «Είμαι κανονικός stalker», είπε στον James Corden το 2017. «Δεν της το είπα αυτό μέχρι να κάνουμε δύο παιδιά, αλλιώς θα ήμουν creepy και περίεργος. Αλλά ναι, πάντα ήθελα απλώς να τη γνωρίσω. Ήταν βασίλισσα, πάντα».

Χρόνια αργότερα, ο Μομόα εξακολουθούσε να είναι ενθουσιασμένος που ήταν παντρεμένος με τη γυναίκα των ονείρων του. «Αν κάποιος λέει ότι κάτι δεν είναι δυνατό», είπε στο Esquire, «εγώ λέω: “Άκου εδώ, εγώ παντρεύτηκα τη Λίζα Μπονέ. Τα πάντα γαμ@@ είναι δυνατά”».

Δυστυχώς, το ζευγάρι χώρισε τον Ιανουάριο του 2022, μετά από πέντε χρόνια γάμου και συνολικά 16 χρόνια μαζί.

Νικ Κάνον - Μαράια Κάρεϊ

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης του 2014 στην εκπομπή Uncensored του TV One, ο Κάνον παραδέχτηκε ότι είχε βάλει στο μάτι την Μαράια Κάρεϊ πολύ καιρό.

«Κάποια στιγμή, σκέφτηκα, "Θα καταφέρω τη Μαράια Κάρεϊ"», θυμήθηκε ο Κάνον. «Από celebrity crush, άλλαξε η σκέψη μου και είπα «Όχι, πρόκειται να γίνει η κοπέλα μου». Μου έλεγαν «Δεν υπάρχει να την καταφέρεις και εγώ τους έλεγα θα δείτε.

Τελικά έγιναν ζευγάρι, παντρεύτηκαν το 2008, απέκτησαν δύο παιδιά και χώρισαν μετά από έξι χρόνια γάμου.

Τζο Μανγκανιέλο - Σοφία Βεργκάρα

Ο σταρ του Magic Mike είχε δηλώσει ανοιχτά από το 2014 πως η Σοφία Βεργκάρα υπήρξε το celebrity crush του για χρόνια. Αν και εκείνη γελούσε αρχικά με αυτή την αποκάλυψη τον Νοέμβριο του 2015 παντρεύτηκαν, έπειτα από μια σχέση λίγων μηνών.

7 χρόνια μετά ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους λόγω διαφορών που δεν μπορούσαν να επιλυθούν. Αργότερα προέκυψαν δηλώσεις ότι διαφώνησαν ιδιαίτερα για το θέμα του να κάνουν παιδιά -εκείνος ήθελε, εκείνη θεωρούσε πως είχε ήδη την οικογένειά της και δεν ήθελε να γίνει πάλι μητέρα.

Τζος Ντουχάμελ - Fergie

Ο Τζος Ντουχάμελ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι η Fergie ήταν celebrity crush του πριν καν τη γνωρίσει προσωπικά. Συγκεκριμένα, σε διάφορες συνεντεύξεις έχει αναφέρει πως την έβλεπε στην τηλεόραση και στα βίντεο των Black Eyed Peas, ότι του άρεσε πολύ και μάλιστα έκανε ό,τι μπορούσε για να τη συναντήσει.

Τελικά γνωρίστηκαν το 2004, όταν η μπάντα της Black Eyed Peas έκανε μια εμφάνιση στο τηλεοπτικό σόου Las Vegas στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Τζος. Από την πρώτη στιγμή ένιωσαν χημεία και σύντομα άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού. Παντρεύτηκαν το 2009, απέκτησαν ένα παιδί και έπειτα από 8 χρόνια γάμου χώρισαν.