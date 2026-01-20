«5 χρονών έκλεβα την κανάτα κι έπινα»: Ο Γιάννης Γιοκαρίνης μίλησε για τον εθισμό του στο αλκοόλ

Ο τραγουδιστής Γιάννης Γιοκαρίνης παραδέχτηκε τον εθισμό του στο αλκοόλ και την προσπάθεια απεξάρτησης λέγοντας πως τους τελευταίους μήνες είναι πεντακάθαρος. Παράλληλα, μιλώντας στο «Στούντιο 4» αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης που είχε από τη γυναίκα του Σοφία σε αυτό, αλλά και στην προ διετίας καταγγελία της που τον οδήγησε στο αυτόφωρο.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την εξάρτηση. Οποιαδήποτε εξάρτηση, ό,τι και να ‘ναι αυτό. Δεν γνώριζα ότι ήμουν εξαρτημένος και ήμουν εξαρτημένος από το αλκοόλ. Ποιος εξαρτημένος παραδέχεται ότι είναι εξαρτημένος; Κανένας. Όταν καταλάβει ότι είναι εξαρτημένος, τότε ξεπερνάει και το πρόβλημα. Και αυτό το οφείλω πρώτα τη γυναίκα μου τη Σοφούλα, γιατί αυτή μου έδωσε να καταλάβω ότι είμαι εξαρτημένος. Νόμιζα ότι το ελέγχω. Αυτό το παραμύθι που έχουν όλοι οι εξαρτημένοι.

Έπινα από μικρό παιδί. Θυμάμαι 5 χρονών παιδάκι που έκλεβα την κανάτα που γλεντούσαν οι δικοί μου και έκλεβα την κανάτα και έπινα. Από τα 15 και μετά ήμουν εξαρτημένος. Πέρασαν βράδια σε χώρους που έπαιζα και δεν θυμάμαι τι γινόταν, πώς πήγα σπίτι με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή έπιασα πάτο και το ένιωσα».

«Η σύζυγός μου είχε πείσμα και με βοήθησε. Πήγα σε γιατρούς και ειδικούς και σε πρόγραμμα. Το παλεύω 15 χρόνια αλλά συνέχεια "σκοντάφτω". Τώρα όμως είμαι πεντακάθαρος, εδώ και πέντε-έξι μήνες, πεντακάθαρος το λέω και ευχαριστιέμαι, και έχω συνειδητοποιήσει πλέον το πρόβλημα.

Οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου περνάνε δύσκολα. Η Σοφία με αγαπάει. Υπάρχουν άνθρωποι που τους έχω ταλαιπωρήσει και τους ζήτησα συγγνώμη. Ο γιατρός μου έδωσε θεραπεία με φάρμακα. Πέντε χαπάκια. Το μυαλό τα κάνει όλα», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Επιπλέον, ο Γιάννης Γιοκαρίνης αναφέρθηκε και στο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας προ διετίας που τον οδήγησε στο αυτόφωρο. Στη δίκη η σύζυγός του Σοφία Μιχαλοπούλου του ανακάλεσε την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι δεν τη χτύπησε και ο καλλιτέχνης αθωώθηκε.

«Αυτό ήτανε και υπερβολικό παιδιά, ακούστηκαν πράγματα που δεν ίσχυαν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγάλανε πράγματα στη φόρα. Έλεγαν ότι πήγα και την κρέμασα και πήγα να την πνίξω. Την κρέμασα! Αν είναι δυνατόν. Το αφήνουμε αυτό. Έφταιγα γιατί ναι, φώναξα. Τίποτα άλλο όμως. Το αλκοόλ σε αγριεύει. Σε αγριεύει και κάνει τον άλλον να φοβάται. Δεν γινόμουν ιδιαίτερα βίαιος. Με τη Σοφία δεν είμαστε μόνο ζευγάρι, είμαστε και συνεργάτες, αν υπάρχει και συνεργασία και αγάπη, όλα γίνονται».