7 σημάδια ότι γίνεσαι πιο ευτυχισμένος καθώς μεγαλώνεις ακόμα κι αν η ζωή παραμένει δύσκολη

Υπάρχει μια αλήθεια που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συζητούν: Το να μεγαλώνεις δεν κάνει αυτόματα τη ζωή ευκολότερη.

Μπορεί, όμως, να κάνει εσένα δυνατότερο, σοφότερο και, τελικά, να είσαι πιο ευτυχισμένος. Στην πραγματικότητα, μερικοί από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους είναι στα 50, τα 60 ή τα 70 τους. Πολλοί από αυτούς έχουν περάσει μέσα από χωρισμούς, ασθένειες, οικονομικό στρες, απώλειες και απογοητεύσεις.

Κι όμως, θα σου πουν κάτι εκπληκτικό: Είναι πιο ευτυχισμένοι τώρα. Όχι επειδή οι συνθήκες ζωής τους βελτιώθηκαν μαγικά, αλλά επειδή άλλαξαν οι ίδιοι. Άλλαξε η νοοτροπία τους.

