9 χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το μήνυμα της κόρης της και οι εξομολογήσεις του Αλέξανδρου Λυκουρέζου

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που η σπουδαία ηθοποιός και διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου, Ζωή Λάσκαρη, «έφυγε» αθόρυβα στον ύπνο της. Η απουσία της παραμένει αισθητή, όμως η ανεπιτήδευτη λάμψη, η ντόμπρα προσωπικότητά της και οι ανεξίτηλες μνήμες που άφησε πίσω της συνεχίζουν να συγκινούν.

«9 χρόνια... καιρός να μπει το φως»: Το ξεσπάσματα και η συγκίνηση της Μαρίας-Ελένης

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, η κόρη της, Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου, μοιράστηκε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας της. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα μοιράστηκαν, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα:

«18/8/2017-18/8/2026… 9 χρόνια. Σαν χθες. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες… Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι’ αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή……»

Η Μαρία-Ελένη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα χρόνια που μεσολάβησαν, σημειώνοντας πως οι επικρίσεις έγιναν η δική της δύναμη: «Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια… Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις… πολύ δυνατές… 9 χρόνια έχτιζα… Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια… Σε λατρεύω… μαμά μου».

«Πήγαμε για φαγητό στου Ζαφείρη στην Πλάκα»: Ο Λυκουρέζος θυμάται την πρώτη συνάντηση

Τις δικές του άγνωστες ιστορίες για τη γυναίκα της ζωής του εξομολογήθηκε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος στον Σταύρο Θεοδωράκη. Ο γνωστός ποινικολόγος, έχοντας συμπληρώσει πλέον τα 92 του χρόνια, αναπόλησε τη στιγμή που η Ζωή Λάσκαρη πέρασε το κατώφλι του γραφείου του, σηματοδοτώντας την αρχή μιας κοινής πορείας δεκαετιών.

«Η Ζωή Λάσκαρη ήρθε στο γραφείο μου, έτσι τη γνώρισα. Έμεινα έκπληκτος από την ομορφιά της. Ήξερα ότι ήταν σταρ αλλά δεν είχα δει ποτέ ταινία που έπαιζε», αποκάλυψε. Ο ίδιος περιέγραψε πώς αποφάσισε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από μια αμιγώς επαγγελματική επαφή: «Στην αρχή σκέφτηκα να διατηρήσω μια επαγγελματική σχέση μαζί της ή να επιχειρήσω και μια προσωπική επαφή. Επέλεξα το δεύτερο, έτσι την πήρα τηλέφωνο να της πω να πάμε να φάμε και το δέχτηκε. Πήγαμε για φαγητό στου Ζαφείρη στην Πλάκα. Μετά το ραντεβού πήγαμε σπίτι μου, περάσαμε μερικές ώρες μαζί και από εκεί ξεκίνησε ο δεσμός μου με τη Ζωή».

Όπως κατέληξε ο διακεκριμένος νομικός, αυτή η μοναδική αρχή εξελίχθηκε σε μια διαδρομή γεμάτη συναισθήματα και αυθεντικότητα, μια σχέση που διήρκεσε «με μπουνάτσες και φορτούνες» μέχρι την ημέρα που η μεγάλη σταρ «έφυγε» για πάντα.

Η μνήμη της Ζωής Λάσκαρη παραμένει ανεξίτηλη μέσα από τους ανθρώπους που την αγάπησαν, τους ρόλους που σφράγισε με την παρουσία της και το ατόφιο πέρασμά της από τον ελληνικό πολιτισμό.