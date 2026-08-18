Το αδιανόητο νούμερο επιβατών που επέστρεψαν σε μόλις ένα 24ωρο από τις διακοπές τους

Το κύμα επιστροφής των καλοκαιρινών εκδρομέων έχει ήδη ξεκινήσει, με τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση της κίνησης. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου τα νούμερα «χτύπησαν κόκκινο», καθώς περισσότεροι από 90.000 ταξιδιώτες διακινήθηκαν συνολικά μέσω Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι ενδεικτικό ότι, για πρώτη φορά φέτος, το ισοζύγιο γέρνει ξεκάθαρα προς την πλευρά των αφίξεων: 48.790 άτομα επέστρεψαν στην πρωτεύουσα, έναντι 43.764 που αναχώρησαν.

Παρά τη γενική αυτή τάση, σε Ραφήνα και Λαύριο η διαφορά μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων παραμένει προς το παρόν οριακή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Λαυρίου, όπου οι επιστροφές ξεπέρασαν τις αναχωρήσεις κατά μόλις 56 άτομα (2.921 έναντι 2.865 αντίστοιχα).

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Καθώς η περίοδος των θερινών διακοπών φτάνει στο τέλος της, οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση, αναμένοντας την κορύφωση του φαινομένου της μαζικής επιστροφής μέσα στα επόμενα 24ωρα.