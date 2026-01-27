Αγγελική Κανελλοπούλου: «Είμαι χαρούμενη με τον αρραβώνα της κόρης μου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη»

Η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη και πρώην πρωταθλήτρια του τένις, Αγγελική Κανελλοπούλου μίλησε για τον επικείμενο γάμο της κόρης της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 2027 και τόνισε ότι το σημαντικό είναι τα παιδιά να είναι χαρούμενα.

Αρχικά αναφερόμενη στις επιτυχίες της κόρης της στη σταδιοδρομία της, η Αγγελική Κανελλοπούλου είπε: «Νιώθω περηφάνια και χαρά για την κόρη μου. Επειδή κάποιες φορές αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι αγχωτικό γιατί κοιτάς πως είναι το παιδί σου. Εγώ δεν δεν ήθελα να ασχοληθεί με το τένις άλλα τόσο ήθελε τόσο πολύ».

Για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της κόρης της μετά την πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ανέφερε: «Είμαι χαρούμενη για τον αρραβώνα της, τα παιδιά είναι χαρούμενα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας γονιός είναι σημαντικό να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα».