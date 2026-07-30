Αγνώριστος με καπελάκι στη Μύκονο: Ο επικός χορός του Μάθιου Μακόναχι

Η Μύκονος ζει για άλλη μια φορά στιγμές απόλυτης χολιγουντιανής λάμψης, με τον βραβευμένο με Όσκαρ Μάθιου Μακόναχι να «προσγειώνεται» στο Νησί των Ανέμων και να τα δίνει όλα στη νυχτερινή διασκέδαση. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο βίντεο του mykonoslive.tv, ο αγαπημένος σταρ εθεάθη χθες το βράδυ στο φημισμένο club restaurant Scorpios, αποδεικνύοντας πως ξέρει πώς ακριβώς να ζει την κάθε στιγμή.
Αν και επιχείρησε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, επιστρατεύοντας ένα διακριτικό καπελάκι σε μια προσπάθεια να καμουφλαριστεί και να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα, η πληθωρική του ενέργεια τον «πρόδωσε».
Ο Μακόναχι δεν έμεινε στάσιμος με ένα ποτό στο χέρι. Αφέθηκε απόλυτα στους ρυθμούς της βραδιάς και ξεδίπλωσε στο dancefloor τις ικανότητές του.
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