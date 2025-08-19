Αίθρα Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Το πιο λαμπρό αστέρι - Το φως της είτε σε έκαιγε είτε σε ζέσταινε»

Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου 2017 και η κόρη της, Αίθρα Λυκουρέζου, με αφορμή την όγδοη επέτειο του θανάτου της αξέχαστης ηθοποιού, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, ευχαριστώντας τη μητέρα της που τη δίδαξε «τι θα πει ζωή».

Η Αίθρα Λυκουρέζου συνόδευσε την ανάρτησή της με μια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη στην οποία φορά ένα λευκό φόρεμα, ενώ έγραψε:

«Φώς. Αέρας. Λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία.

Διαφορετική. Δημιουργική. Απόλυτη. Ζωντανή. Ευαίσθητη. Τσαμπουκάς. Θαρραλέα. Τολμηρή.

Άνοιγε δρόμους… Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη.

Δεν επιζητούσε χειροκρότημα. Δεν επιζητούσε τίποτα. Γιατί πολύ απλά ήταν.

Σε ένα στημένο σημερινό "στάρ σύστεμ"… Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι.

Το φώς της… είτε σε έκαιγε… Είτε σε ζέσταινε…

Δεν "έστηνε" ειδήσεις… Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν. Είναι. Και θα είναι για πάντα.

Όλα αυτά που οι περισσότεροι "προσπαθούν" με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή...

Δεν προσπάθησε ποτέ. Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο.

Σε ένα στημένο κόσμο... σε έναν Άθεο κόσμο… Υπήρξε... κάτι πολύ παραπάνω…… Άπιαστο.

Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό… Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει…. ΖΩΗ».