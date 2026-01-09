«Ακόμα σε καταστολή» ο Στάθης Μαντζώρος: Τι αναφέρει οικογενειακή φίλη του ηθοποιού

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, τον περασμένο Ιούνιο.
Οικογενειακή του φίλη μίλησε στην εκπομπή Super Katerina στον Alpha και δήλωσε: «Μην ακούτε τι λένε, το ένα και το άλλο, είναι εκεί (σε καταστολή). Η μαμά του, η αδελφή του, η σύζυγός του. Δεν έχουν φύγει.
Κάνουν εναλλάξ βάρδιες για να νιώθουν ότι υπάρχει παρέα στον Στάθη. Η γυναίκα του δεν έχει φύγει ούτε λεπτό. Έχει και δύο παιδιά. Τα παιδιά αναζητάνε τον μπαμπά τους. Είναι στα ίδια. Δεν έχει κάτι καλύτερο. Και που το κάνανε το μόσχευμα ο εγκέφαλος του αιματώνεται, είναι στην ίδια κατάσταση.
«Ήτανε ένα πανέμορφο παιδί μικρό. Ήταν και παραμένει ένα παιδί χρυσό και ευγενέστατο χωρίς υπερβολές. Το λέω μέσα από την ψυχή μου. Ο Θεός και η Παναγία να λυπηθεί τα νιάτα του και τη μανούλα του. Όλος ο κόσμος παρακαλάει για αυτό το παιδί».
