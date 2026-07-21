«Ακούς Μήτσο;»: Το υπονοούμενο της Ρίας Ελληνίδου προς τον Δημήτρη Αλεξάνδρου από τη Μύκονο

Στη Μύκονο, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές, βρίσκονται Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου μαζί με φίλους. Οι δυο τους διαμένουν στην ίδια βίλα και όπως συνηθίζουν και αυτή την φορά μοιράστηκαν αρκετά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, φαίνεται να προτρέπει τη Ρία Ελληνίδου να βουτήξει στην πισίνα, με την τραγουδίστρια να αρνείται, εξηγώντας πως δεν ήθελε να βρέξει τα μαλλιά της. Στη συνέχεια είδαμε στα story κοινή τους φωτογραφία, με την τραγουδίστρια να ξαπλώνει πάνω στο μοντέλο.

Το ίδιο βράδυ, η παρέα παρακολούθησε διαδικτυακή μουσική εκπομπή, με τη Ρία Ελληνίδου να ερμηνεύει το τραγούδι της «Κάφτρα» και, απευθυνόμενη στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, να λέει χαμογελώντας: «Ακούς, Μήτσο;», κλείνοντάς του το μάτι. Ο ίδιος αναδημοσίευσε το σχετικό βίντεο στο Instagram, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Να λάμπουν πάντα έτσι τα μάτια σου γιατί το αξίζεις...».