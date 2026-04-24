Akylas: Το Ferto έγινε Super Ferto και το νέο βίντεο ενθουσίασε τους Eurofans

Λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει μέχρι τη Eurovision 2026 στη Βιέννη όπου ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το Ferto, το οποίο θα διαγωνιστεί στην 4η θέση στον Α' Ημιτελικό με το τραγούδι να είναι από την πρώτη στιγμή σταθερά στο Τοπ-5 των φαβορί για φέτος.

Προχθές (22/4) στα πλαίσια του A Little Bit More στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube ανέβηκε το Super Ferto, με άλλα λόγια, μια άλλη εκδοχή του Ferto με έντονο άρωμα Super Mario και γενικότερα από την εποχή του 8-bit gaming.

Το Super Ferto μετράει αυτή τη στιγμή περισσότερες από 62.000 προβολές, έχοντας ξεπεράσει πολλά αντίστοιχα A Little Bit More βίντεο άλλων χωρών, ενώ όλα - τουλάχιστον μέχρι στιγμής - τα σχόλια είναι κολακευτικά τόσο για αυτή την εκδοχή του τραγουδιού και το βίντεο κλιπ όσο και για τον ίδιο τον Akyla με πολλούς χρήστες να λένε πως έχει αέρα νικητή και να δίνουν ραντεβού στην Αθήνα το 2027.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Akylas και το Ferto έγιναν και ηλεκτρονικό παιχνίδι, ένα Arcade Game, τύπου endless runner, στο οποίο οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας να αποφύγει τα εμπόδια που συναντάει στον δρόμο προς τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. To παιχνίδι είναι διαθέσιμο online εδώ για desktop και φορητές συσκευές.

Να αναφέρουμε ότι η ευρωπαϊκή περιοδεία του Akyla έχει ολοκληρωθεί, ενώ αυτές τις ημέρες έγιναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες γύρω από την εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής στη σκηνή της Eurovision.

Στο πλευρό του Akyla, εκτός από χορευτές, θα είναι η γνωστή ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου, ενώ θα εμφανιστεί και η Έφη Παπαθεοδώρου - η αγαπημένη Θεοπούλα του Παρά Πέντε, όχι όμως στη σκηνή παρά σε βίντεο, χωρίς, όμως, μέχρι στιγμής να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα.