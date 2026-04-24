Η επική απάντηση του Stan σε δημοσιογράφο: «Θέλετε και τα προσωπικά; Να γδυθούμε κιόλας»

Ο Stan είναι ο coach της Μαίρης Αργυριάδου στο φετινό Just The Two Of Us και η κάμερα του Happy Day συνάντησε το δίδυμο στα παρασκήνια του σόου του Open με τον γνωστό τραγουδιστή να δίνει επική απάντηση σε μια ερώτηση που ξέφυγε από τα της μουσικής.

Αρχικά ο Stan αναφέρθηκε σε fake news που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διάφορα έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Με έχουν πεθάνει. Έγραψαν ότι τράκαρα. Με έπαιρνε η μητέρα μου να με ρωτήσει αν είμαι καλά ή αν είμαι στο νοσοκομείο».

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του Happy Day «πόσα τατουάζ έχεις πάνω σου; Τα έχεις μετρήσει;», ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε με χιούμορ πως όλα τα τατουάζ «είναι ένα πια. Σταμάτησα να τα μετράω, έχω χρόνια να κάνω.

Μετά από σχετική ερώτηση παραδέχτηκε πως έχει κάνει ένα τατουάζ, αφιερωμένο στη γυναίκα του, Βέρα Σωτηροπούλου, αλλά όταν ο δημοσιογράφος θέλησε να μάθει τι είναι αυτό το τατουάζ, ο Stan δεν θέλησε να πει και επιστράτευσε ακόμα περισσότερο χιούμορ στην απάντησή του.

«Εντάξει τώρα, θέλετε και τα προσωπικά; Δηλαδή τι άλλο να σας πω; Δηλαδή να γδυθούμε κιόλας», απάντησε χαμογελώντας ο Stan, ενώ και η Μαίρη Αργυριάδου πήρε ρόλο ενισχύσεων, ρίχνοντάς το ακόμα πιο πολύ στην πλάκα και λέγοντας με το γνωστό της ταπεραμέντο: «Ε, Κύριε ελέησον πια».