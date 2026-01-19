Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision παρουσιάστηκαν το Σαββατοκύριακο με κάποια να παίρνουν ήδη προβάδισμα.

Ένα από αυτά και το Ferto του Ακύλα Μυτιληναίου, ευρύτερα γνωστός ως Akylas που προκάλεσε αίσθηση και στους παρουσιαστές της εκπομπής «Αταίριαστοι» καθώς το άκουσαν on air.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος συγκέντρωσαν ακοή και όραση στο Ferto καταβάλλοντας προσπάθεια να καταλάβουν τι ακούν και βλέπουν.

«Έχει δυσκολέψει πολύ η παρουσίαση της Eurovision», σχολίασε ο Χρήστος Κούτρας.

«Εσύ κατάλαβες τι λέει;», αναρωτήθηκε ο Γιάννης Ντσούνος από την πλευρά του.

Το εν λόγω τραγούδι είναι πρώτο σε προβολές στο Youtube της ΕΡΤ ανάμεσα στα 28 που παρουσιάστηκαν με 328.000 προβολές μέχρι αυτή τη στιγμή. Ακολουθούν τα Parea με την Evangelia με 184.000 προβολές και Dark Side of the Moon με τον Good job Nicky με 131.000 προβολές.