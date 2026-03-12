Τις πρώτες δηλώσεις μετά την παρουσίαση του βίντεο-κλιπ του έκανε ο Akylas.

Όπως αναφέρει είναι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος για το αποτέλεσμα λέγοντας χαρακτηριστικά «περίμενα πως και πως αυτές τις μέρες να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Από το λίγο που είδα τώρα είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ».

Ερωτηθείς για το εάν θα μπορούσαμε να δούμε την μαμά του στην σκηνή της Eurovision απάντησε «ε όχι ντάξει η μαμά δεν είναι για την σκηνή, μπορεί να ανέβει μετά όταν το πάρουμε».