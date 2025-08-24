Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο που είχε γνωστοποιήσει η ίδια στις αρχές του έτους μέσω ανάρτησης στο προφίλ της στο Instagram.

Το ευρύ κοινό είχε γνωρίσει την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στα μέσα των '90s μέσα από την κωμική σειρά του ΑΝΤ1, «Καληνύχτα Μαμά», όπου πρωταγωνιστούσε σε ηλικία 12 ετών στο πλευρό της Λίλας Καφαντάρη, η οποία υποδυόταν την τηλεοπτική της μητέρα.

Ο Νίκος Μαστοράκης υπέγραφε το σενάριο της σειράς που είχε προβληθεί τη σεζόν 1996-1997, ήταν μεταξύ των σειρών που είχαν συζητηθεί εκείνη τη χρονιά, ενώ είχε προβληθεί και σε επανάληψη αρκετές φορές κυρίως στα '90s.

Στη σειρά μάλλον βλέπαμε την πλήρη αντιστροφή της σχέσης μαμάς - κόρης, αφού η ψύχραιμη και εκείνη που έβρισκε πάντα τις λύσεις ήταν η «κόρη» Μαργαρίτα (Αλεξάνδρα Νικολαΐδου), ενώ αυτή που «τα έχανε» με την πρώτη ήταν η «μαμά» Λίζα (Λίλα Καφαντάρη).

«Μου έφυγε το ψώνιο με το Καληνύχτα Μαμά»

Σε συνέντευξή της πριν από μερικά χρόνια η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε εξηγήσει πώς είχε έρθει η σειρά στη ζωή της:

«Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση.

Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να κάνει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει.

Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

«Σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι όμως τελειομανής. Για μένα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος»,. είχε πει ακόμα η ίδια για τον Νίκο Μαστοράκη.

Ωστόσο, αν και μπορεί να περίμενε κανείς η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου να γίνει ηθοποιός όταν μεγαλώσει, η ίδια εξομολογήθηκε πως χάρη στη συμμετοχή της στη σειρά της έφυγε το «ψώνιο» του ηθοποιού και επέλεξε άλλο επάγγελμα.

«Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα.

Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία 7 χρόνια είμαι σε πολυεθνικές εταιρείες», είχε δηλώσει η ίδια.

Η σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Μπορεί η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου να είχε επιλέξει να μην ασχοληθεί με την υποκριτική και να έμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως, τα τελευταία 2,5 χρόνια η σχέση της με τον Ντέμη Νικολαΐδη είχε απασχολήσει τα περιοδικά και τα sites άσχετα αν το ζευγάρι κρατούσε χαμηλούς τόνους.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών στα τέλη του 2022, ενώ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στη μεγάλη φιέστα της ΑΕΚ τον Μάιο του 2023 όταν η ομάδα είχε στεφθεί πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο.

Η Αλεξάνδρα είχε συνοδέψει τον Ντέμη στο γήπεδο αρκετές φορές, ενώ είχαν πάει μαζί τόσο στο Euro 2024, αλλά και στη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα πέρσι το καλοκαίρι.

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και Ντέμης Νικολαΐδης | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου, είχε μιλήσει μέσα από την εκπομπή της για το ζευγάρι λέγοντας:

«Αυτοί οι δυο άνθρωποι δέσανε. Είναι υπέροχα. Ο ένας φέρεται τέλεια στον άλλον. Είναι υπέροχα.

Μέσα από την Αλεξάνδρα, εγώ αγάπησα τον Ντέμη γιατί είδα το μεγαλείο της ψυχής του και το πόσο τέλειος άνθρωπος είναι.

Να ξέρετε ότι η Αλεξάνδρα έχει μια πολύ καλή σχέση και με τη Μελίνα και τον Γιώργο, τα παιδιά του και αυτό είναι το πολύ υγιές και όμορφο».

Η στενή φιλία με την Κατερίνα Καινούργιου

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Φτιάξε Καφέ Να Στα Πω» η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε πει για την Κατερίνα Καινούργιου με την οποία γνωρίζονταν από την παιδική τους ηλικία:

«Με την Κατερίνα γνωριζόμασταν από πάρα πολύ παλιά. Ήταν δίπλα τα σχολεία μας. Εκείνη στα γαλλικά, εγώ στις θεούσες που λέει η μαμά μου.

Έχουμε κάνει πολλές τρέλες μαζί, μικρότερες γιατί όσο μεγαλώνουμε σοβαρεύουμε.

Έχω να σου πω ιστορίες παρακολούθησης, μαύρη νύχτα, να κρυβόμαστε κάπου στο Χαλάνδρι μέσα σε στενά».

Μάλιστα, τότε είχε απαντήσει με πολύ χιούμορ την ερώτηση της ρεπόρτερ για ποιανής λογαριασμό είχαν κάνει τις παρακολουθήσεις, λέγοντας: «Μαντέψτε».