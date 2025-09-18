Μενού

Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είναι αντίσταση να κλαίμε για τα Τέμπη, αντίσταση είναι αυτό που έκαναν στο Νεπάλ»

Στο podcast Thats Men Talks, ο ηθοποιός Αλέξανδρος Λογοθέτης μιλά για την ουσία της αντίστασης.

Ο ηθοποιός Αλέξανδρος Λογοθέτης
Ο ηθοποιός Αλέξανδρος Λογοθέτης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Σε ένα από τα πιο δυνατά αποσπάσματα του podcast Thats Men Talks, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης μιλά με πάθος για την έννοια της αντίστασης και την ανάγκη συλλογικής αφύπνισης.

Με αφορμή το παράδειγμα του Νεπάλ, ο ηθοποιός δεν διστάζει να θέσει ερωτήματα που καίνε: Πώς αλλάζει πραγματικά μια κοινωνία; Πότε η αντίσταση αποκτά ουσία;

«Δεν είναι αντίσταση να πάμε στο Σύνταγμα και να κλαίμε και να φωνάζουμε και να ουρλιάζουμε γι αυτό που συνέβη στα Τέμπη.

Αντίσταση είναι αυτό που έκαναν στο Νεπάλ», λέει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο πώς στο Νεπάλ η μαζική κινητοποίηση οδήγησε σε πολιτική ανατροπή.

@thatsmentalks Thats men talks Full episode. https://youtu.be/_qZz9ps6k_4 Powered by @DK Rental House #fyp #thatsmentalks #podcast #vcast #manospintzis ♬ πρωτότυπος ήχος - Podcast by m.pintzis

Το συγκεκριμένο βίντεο προέρχεται από το podcast "Thats Men Talks" που παρουσιάζει ο Μάνος Πίντζης, και σε αυτό φιλοξενείται ο γνωστός ηθοποιός Αλέξανδρος Λογοθέτης.

