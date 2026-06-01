Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Πού και πού τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, κάποιον που μου λέει ψόφα»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για τα κακόβουλα σχόλια που δέχεται στα social media και πώς τα αντιμετωπίζει, αλλά και για το αν θα παρουσίαζε ένα τηλεπαιχνίδι.

«Πού και πού τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, μία φορά τον χρόνο, κάποιον που μου λέει "ψόφα" και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε.

Και δεν είναι τίποτα χούλιγκαν, είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι με οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας, που τις ακολουθώ και συνεχίζω», είπε αρχικά ο γνωστός stand-up comedian.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει λόγω των αρνητικών σχολίων, απάντησε:

«Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να σκεφτώ να τα παρατήσω. Τα πρώτα αρνητικά σχόλια τα έχεις από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου: "Τι κάνεις τώρα, πας εκεί πέρα να κάνεις τώρα, μπλέξεις, εκεί…". Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή επηρεάζεσαι όταν δεν είσαι μαθημένος, αλλά όλα είναι και θέμα τριβής».

Τέλος, για το αν έχει δεχτεί πρόταση για να παρουσιάσει κάποιο τηλεπαιχνίδι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε πως «έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να τα μπερδεύω. Είμαστε πολύ καλά στο Τότε και Τώρα. Είναι τιμητικό που έρχονται τέτοιες προτάσεις».